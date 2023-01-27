Больше никогда не слипнется: как на самом деле правильно варить рис

Узнать секрет приготовления рассыпчатого риса можно узнать в материале Главреда.

Как варить рассыпчатый рис / скриншот

Рис – любимая многими крупа, однако очень непростая в приготовлении. Нередко рис слипается и получается вязким, когда хочется, чтобы был рассыпчатым. О том как надо варить рис – читайте далее.

Сколько надо воды на 1 стакан риса – все ответы на вопросы о пропорциях

Пропорции – одно из самых важных условий в приготовлении риса. Чаще всего рис варится в таких пропорциях:

1 стакан крупы

2 точно таких же стакана воды

Однако, важно знать – идеальные пропорции под каждый вид риса указываются отдельно на упаковке. Именно от сорта зависит, в каком соотношении воды и крупы необходимо варить рис.

Как варить рассыпчатый рис

На рассыпчатость риса влияют несколько показателей. Каким правилам нужно следовать:

лучше использовать длиннозернистый рис

варить рис необходимо в кастрюле с толстым дном и стенками

И, наконец, самое важное правило, о котором редко упоминают в рецептах – рис нельзя мешать во время приготовления. Вся проблема в том, что во время помешивания зерна ломаются и выделяют крохмал, что и делает блюдо вязким.