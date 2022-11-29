УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Больше никакой вони: как избавиться от запаха табака

29 ноября 2022, 20:26

Летом такие проблемы решаются очень просто – целый день открытые нараспашку окна, но в холодные времена года ситуация осложняется.

Табак, сигареты
Как избавиться от запаха табака / pixabay.com

Курение - вредная привычка, которая влияет не только на курильщика, но и не окружающих. Более того, неприятный запах дыма довольно сложно вывести из помещения, в котором происходит процесс.

Летом такие проблемы решаются очень просто – целый день открытые нараспашку окна, но в холодные времена года ситуация осложняется.

Как избавиться от запаха табака в квартире?

Природные ароматы могут изгонять неприятные запахи, и в том числе табачный на некоторое время. Так, например, можно нарезать апельсиновую кожуру и сложить в открытую посуду, которую следует расставить в местах с самым сильным "ароматом".

Также можно использовать кофейные зерна, но подобные натуральные освежители воздуха очень недолговечны – всего лишь один-два дня. Но несмотря на такой минус есть и преимущество – на замену табаку придут цитрусовые или бодрящий запах кофе.

Дешево, но работает

Эфирные ароматические масла можно найти в любой аптеке, да еще и выбрать ароматы своих любимых фруктов или трав. В стеклянную миску засыпается морская соль, и добавляется вышеуказанное масло.

Трёх-четырех капель будет вполне достаточно. Но есть негативные стороны и у этого метода – подобные манипуляции приводят только к маскировке запаха, но никак не к его полному удалению.

Уксус

Есть и еще один способ – уксус. Вода смешивается с яблочным уксусом в пропорции один к одному. Полученным раствором нужно протереть поверхности шкафов, столов, полок и прочей мебели в квартире – туда также сильно въедается табачный запах.

Правда после такой уборки следует хорошо проветрить все помещения, иначе один неприятный запах попросту заменит другой. Вышеназванным раствором можно протереть и обои, но предварительно хорошо выжав тряпку и сам процесс проводить мягко, не сильно нажимая на стены.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
курение лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:26

Больше никакой вони: как избавиться от запаха табака

20:19

"Хотела смудрить, но ступила": предательница Ани Лорак рассказала, кто должен навести порядок в мире

19:53

"Угрозы по графику": к киевлянам обратились с важным сообщением о ракетных ударах РФВидео

19:31

Значительно продвинулись вперед: ВСУ освободили 13 населенных пунктов на ЛуганщинеВидео

19:20

Война будет завершена в следующем году нашей победоймнение

Реклама
18:55

Favbet поддержал забег "Объединенные смелостью" для сбора средств на "Ловца шахедов" реклама

18:32

Срочная помощь от США: стало известно, что вошло в многомиллионный пакет для УкраиныВидео

18:30

Жена Виктора Павлика рассказала про планы на второго ребенка и показала беременное фото

17:52

"Он для меня один и единственный": бывшая жена Потапа сделала неожиданное признание

17:42

Солистка популярной украинской группы рассказала о смерти близкого человека из-за генератора

17:35

СБУ проверит букмекерскую контору 1xBet на связи с Россией

17:33

"Ситуация сложная": свет в Украине могут подавать лишь на 5-6 часов в день - ШмыгальВидео

17:23

Звезда "Вечернего квартала" спародировал, как Лукашенко прятался от "покушения Украины и Польши"

17:08

"Украина - заложница": Кулеба рассказал о жесткой игре Орбана с ЕСВидео

17:00

Во Львове депутаты потребовали запретить работу УПЦ МП

16:51

Звезда реалити-шоу раскрыла подробности страстного романа с принцем Гарри

16:29

РФ устроит ковровые бомбардировки Украины, если Запад не поможет Киеву - бывший главком сил НАТОВидео

16:24

Как избавиться от надоедливого грибка в ванной, который опасен для здоровья

16:20

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

16:10

Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидео

Реклама
15:59

Будет интернет: по всей стране в "Пунктах несокрушимости" установят Starlink - МинцифрыВидео

15:45

Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухнеВидео

15:43

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

15:41

Есть страшно, а выкинуть жалко: что приготовить из завалявшееся в холодильнике сметаны

15:39

Каминская рассказала правду про отъезд из Украины, и почему не могла чистить картошку как АстафьеваВидео

15:08

Как не остаться без волос: семь типичных ошибок при мытье головы

14:52

Из Франции в Украину привезли мощную ракетную установку LRU - РезниковВидео

14:52

"Труха вместо мозгов": Ефросинина прошлась по российской телеведущей, которая захотела ехать на фронт

14:50

Переборщила с пластикой: дочь Успенской сделала из себя Алсу

14:43

Известная российская модель снялась с пропагандистской символикой на обложке известного глянца

14:38

Дело 10-ти минут: как сделать так, чтобы телефон меньше разряжался

14:30

Европа все больше и больше закупает российского газа - Financial TimesВидео

14:01

Дорофеева рассказала, как справляется с хейтом из-за своего романа с КацуринымВидео

13:53

Блэкаут в Украине: как обеспечить себя освещением, водой и едойВидео

13:33

Прикрывал отход и был покаран: ВСУ ликвидировали офицера-оккупанта из Белгородской области

13:08

В Литве прокомментировали отмену концертов Лободы и запрет на въезд в страну

13:05

В НАТО вновь рассматривают план передачи ВСУ истребителей МиГ-29 и F-16 - адмирал СтавридисВидео

13:00

Гороскоп на завтра 30 ноября 2022: Рыбам – суета и работа, а Львам – экономия сил

12:54

Ей было 37 лет: в России нашли мертвой популярную актрису.

12:54

Словакия передала Украине 30 единиц БМП1 взамен на танки Leopard от Германии

Реклама
12:41

В Кремле передумали вести переговоры с Украиной: мозолит "украинская позиция"Видео

12:36

Украина мобилизовала всю страну на войну, а Россия - нет: генерал из США дал прогноз на сраженияВидео

12:28

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник

12:18

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Раков, Львов и Дев: что принесет первый месяц зимыВидео

11:56

Чай, чай, выручай: кому, когда и сколько чая можно пить для максимальной пользыВидео

11:51

"Иначе Украина не сможет победить": Кулеба заявил, что странам НАТО стоит увеличить производство оружияВидео

11:43

Березы и заснеженная тундра: дом Dior оскандалился из-за русских мотивов в новой рекламеВидео

11:17

В Израиль приехали украинские офицеры для переговоров о системы предупреждения ракетных ударов - СМИ

11:01

Какой будет погода на Новый год и Рождество 2023: синоптик рассказал, ждать ли зимней сказкиВидео

10:53

"Наши войска готовы, ракеты заряжены": в ВСУ прокомментировали ожидание массированной ракетной атаки РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять