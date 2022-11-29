Больше никакой вони: как избавиться от запаха табака

Как избавиться от запаха табака / pixabay.com

Курение - вредная привычка, которая влияет не только на курильщика, но и не окружающих. Более того, неприятный запах дыма довольно сложно вывести из помещения, в котором происходит процесс.

Летом такие проблемы решаются очень просто – целый день открытые нараспашку окна, но в холодные времена года ситуация осложняется.

Как избавиться от запаха табака в квартире?

Природные ароматы могут изгонять неприятные запахи, и в том числе табачный на некоторое время. Так, например, можно нарезать апельсиновую кожуру и сложить в открытую посуду, которую следует расставить в местах с самым сильным "ароматом".

Также можно использовать кофейные зерна, но подобные натуральные освежители воздуха очень недолговечны – всего лишь один-два дня. Но несмотря на такой минус есть и преимущество – на замену табаку придут цитрусовые или бодрящий запах кофе.

Дешево, но работает

Эфирные ароматические масла можно найти в любой аптеке, да еще и выбрать ароматы своих любимых фруктов или трав. В стеклянную миску засыпается морская соль, и добавляется вышеуказанное масло.

Трёх-четырех капель будет вполне достаточно. Но есть негативные стороны и у этого метода – подобные манипуляции приводят только к маскировке запаха, но никак не к его полному удалению.

Уксус

Есть и еще один способ – уксус. Вода смешивается с яблочным уксусом в пропорции один к одному. Полученным раствором нужно протереть поверхности шкафов, столов, полок и прочей мебели в квартире – туда также сильно въедается табачный запах.

Правда после такой уборки следует хорошо проветрить все помещения, иначе один неприятный запах попросту заменит другой. Вышеназванным раствором можно протереть и обои, но предварительно хорошо выжав тряпку и сам процесс проводить мягко, не сильно нажимая на стены.

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