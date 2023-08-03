Больше не вернется: как правильно удалить черную плесень в ванной

Важно помнить, что помимо удаления плесени, необходимо также предпринимать меры для предотвращения ее повторного появления.

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Как убрать плесень со стен в ванной в домашних условиях / Фото: скриншот YouTube

Плесень на стенах ванной - неприятное явление, с которым сталкиваются многие. Она не только портит внешний вид, но и может оказывать вредное воздействие на здоровье. Но не отчаивайтесь, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с черной плесенью в домашних условиях.

Как правильно удалить черную плесень?

Сода : Один из самых эффективных способов - это использование соды. Смешайте соду с водой до получения пастообразной массы и нанесите на зоны с плесенью. Оставьте на некоторое время, затем аккуратно скребите и протрите поверхность влажной тряпкой.

: Один из самых эффективных способов - это использование соды. Смешайте соду с водой до получения пастообразной массы и нанесите на зоны с плесенью. Оставьте на некоторое время, затем аккуратно скребите и протрите поверхность влажной тряпкой. Уксус : Уксус также отлично справляется с плесенью. Налейте уксус в распылитель и равномерно распылите по пораженным участкам. Оставьте на некоторое время, затем протрите губкой или мягкой щеткой.

: Уксус также отлично справляется с плесенью. Налейте уксус в распылитель и равномерно распылите по пораженным участкам. Оставьте на некоторое время, затем протрите губкой или мягкой щеткой. Паста из уксуса и соды: Создайте пасту из уксуса и соды, нанесите на стены, оставьте на некоторое время, затем тщательно вычистите.

Сода или уксус: что лучше для борьбы с плесенью?

Оба метода действительно эффективны. Сода обладает абразивными свойствами и помогает механически удалить плесень, а также обладает антисептическими качествами.

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Уксус же обладает отбеливающими и дезинфицирующими свойствами, что делает его отличным выбором для борьбы с плесенью. Некоторые эксперты рекомендуют даже сочетать оба метода для максимальной эффективности.

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