"Большая стройка" Зеленского: в МИУ рассказали о планах развития инфраструктуры Днепропетровщины

Большая стройка Зеленского

На Днепровском экономическом форуме министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о дальнейших планах развития инфраструктуры Днепропетровщины в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Сразу три города региона: Днепр, Кривой Рог и Каменское входят в крупнейшие по населению города Украины. В последние десятилетия мы часто забывали этот факт", — отметил глава Минифраструктуры в Facebook.

Через 2 года в области будет обновлено и построено более 557 км дорог. Это более чем в 4 раза больше, чем в предыдущие 10 лет. До конца 2021 года должна открыться II очередь Южного обхода Днепра, который оставался долгостроем с 2014 года. Готовность объекта составляет 90%. Он является составной частью "Дороги Единства" М-30 Стрый — Изварино.

В 2022 году завершатся работы по всей протяженности дороги Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье. Уже завершено в пределах области обновление Н-11 Днепр — Николаев.

В прошлом месяце стартовали работы в Международном аэропорту "Днепр". После обновления он сможет принимать 11 тыс. пассажиров в сутки. Реализация проекта рассчитана на 3 года, в 4 очереди.

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В конце следующего года завершится реконструкция аэропорта "Кривой Рог", который должен обслуживать около 400 пассажиров в час в 2023 году.

До 2024 планируется обеспечить скоростное железнодорожное сообщение между всеми украинскими регионами, это касается и Днепропетровщины. В следующем году начнется электрификация участка Долинская — Николаев — Колосовка, которая позволит объединить ключевые города Центра и Юга: Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Херсон.

В первом квартале следующего года на маршрут Долинская — Кривой Рог — Апостолово — Херсон — Вадим — Николаев должен выйти новый дизель-поезд Крюковского вагоностроительного завода. Ожидаемый пассажиропоток — около 95 тыс. в год.

А неподалеку от нового аэропорта "Днепр" будет расположен новый сортировочный центр Укрпочты. Таких хабов по всей стране будет 7. Они позволят увеличить объемы обработки посылок до 35 тыс. единиц в час, а письменной корреспонденции — до 15 тыс. в час.

Всего в Днепропетровской области на 2021 год по программе президента Зеленского "Большая стройка" запланированы реконструкция и строительство 49 объектов социальной инфраструктуры.