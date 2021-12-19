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Больных может быть больше: инфекционист рассказал, в чем главная угроза от "Омикрона"

19 декабря 2021, 05:50
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По мнению эксперта, людям придется научиться жить рядом с коронавирусом.

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Главная угроза "Омикрона" в его заразности / УНИАН

Самый большой минус штамма "Омикрон" в том, что он более заразен, чем все остальные штаммы коронавируса.

Больной человек может инфицировать больше людей вокруг себя, рассказал инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Юрий Сухов на телеканале"Украина 24".

"В сравнении с "Дельтой", мы можем пока говорить, анализируя ситуацию во всем мире, что "Омикрон" легче протекает. Но минус в том, что человек, больной "Омикроном", становится более заразным, чем если бы он заразился "Дельтой", классическим штаммом "Бета" или каким-то другим штаммом. Потому что в этом случае вирусных частиц выделяется больше чисто технически", – отметил Сухов.

По его словам, человечество должно научиться жить рядом с коронавирусом, потому что с планеты он уже не исчезнет.

"Новые штаммы вируса были и будут. Мы это знаем из того же гриппа, который исследуется десятки лет. В прошлом году уже доказали, что каждые 12 дней какая-то новая разновидность будет... Другое дело что, по законам инфекционных болезней, по законам эпидемиологии, рано или поздно этот вирус должен к людям адаптироваться и протекать благоприятнее. Это стратегически хорошая новость", – сказал медик.

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Напомним, в Украине 18 декабря, сообщили о первый выявленный случай заражения"Омикроном". Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

В Еврокомиссии ранее отмечали, что штамм коронавируса "Омикрон" очень быстро распространяется и может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

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