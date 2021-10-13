Больная печень: два признака на коже, которые сигнализируют о проблемах

Поврежденная печень вырабатывает меньше белков, необходимых для свертывания крови / ua.depositphotos.com

Жировая болезнь печени означает, что в печени человека содержится лишний жир. Пьянство может быть причиной этого состояния, так как со временем алкоголь приводит к накоплению большего количества жира в клетках печени, что затрудняет работу печени.

Изменение цвета кожи может быть признаком того, что ваша печень страдает.

По мнению John Hopkins Medicine, печеночная недостаточность - серьезное ухудшение функции печени.

Сайт здоровья добавил: "Печеночная недостаточность возникает, когда большая часть печени повреждена из-за любого типа заболевания печени.

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"Симптомы могут включать желтуху или склонность к появлению синяков".

Поврежденная печень вырабатывает меньше белков, необходимых для свертывания крови, а это означает, что кровотечение и синяки могут быть более легкими.

Синяк возникает, когда кровь попадает под кожу, обычно из-за удара, повреждающего крошечный кровеносный сосуд.

Некоторые люди обнаруживают, что у них так легко появляются синяки, что они не помнят первопричину.

У других появляются большие синяки после незначительных травм, или они замечают, что их синяки заживают в течение многих недель.

Если вы заметили необычный синяк, это может означать, что у вас проблемы с печенью и вы приближаетесь к жировой болезни печени.

Желтуха - это изменение цвета кожи на желтый цвет из-за аномально высокого уровня билирубина (желчного пигмента) в кровотоке.

Высокий уровень билирубина может быть связан с воспалением или другими аномалиями клеток печени или закупоркой желчных протоков.

Иногда желтуха вызывается расщеплением большого количества красных кровяных телец.

Желтуха обычно является первым признаком, а иногда и единственным признаком заболевания печени.

До такого опасного состояния существуют три стадии неалкогольной жировой болезни печени.

На самых ранних стадиях, известных как стеатоз, в печени начинает накапливаться жир.

На втором этапе продолжающееся накопление жира вызывает воспаление.

Затем по мере прогрессирования болезни начинают формироваться "стойкие рубцы".

Диагностика

Анализ крови, демонстрирующий повышенное содержание ферментов печени, может предупредить врача о том, что у вас может быть жировая болезнь печени.

Диагноз будет поставлен после УЗИ или компьютерной томографии печени и, возможно, биопсии печени.

К счастью, изменение образа жизни может иметь большое значение для здоровья человека.