Болит зуб мудрости: симптомы, когда надо удалять 'восьмерки'

Многие согласятся, что удаление зуба мудрости (в народе - "восьмерки") является одной из самых сложных стоматологических операций, так как требует большого ухода после. Чтобы процедура прошла быстрее и менее болезненно, с походом к врачу лучше не затягивать. Узнавайте на Главред, почему "зуб мудрости" так назвали, и читайте о главных симптомах боли в "восьмерках".
"Зуб мудрости" - восьмой зуб сверху (и снизу) назван так потому, что начинает расти в возрасте от 17 до 25 лет (когда, считается, человек становится "мудрым"). Однако существуют и исключения, например, когда зуб мудрости лезет в 45 лет.
Это последние зубы в ряду челюсти, поэтому их так сложно рвать, а еще труднее - реабилитация после хирургического вмешательства.
Зуб мудрости - симптомы, которые заставят вас пойти к дантисту
Если вы заметили у себя сразу несколько совпадений по указанным симптомам, лучше сразу же записаться к врачу:
- Давящая боль в зубах при жевании;
- отек и воспаление десен вокруг зуба;
- кровотечение десен при чистке зубов;
- режущая боль в зубе от холода, сладкого или горячего;
- боль в ушах и горле;
- боль в шее и челюстях;
- зубной "сдвиг".
Кроме того, когда болит зуб мудрости, есть большой риск его заражения от остатков пищи. Ведь эти зубы очень трудно чистить из-за их месторасположения.
Больно ли удалять зуб мудрости - последствия операции и способы удаления
При удалении 8 зуба снизу последствия могут быть разные, но все зависит от состояния вашего зуба, а также от компетентности самого специалиста, к которому вы обратились. Потому будьте требовательны к дантистам.
- Боль и дискомфорт в зубах. В данном случае помогут прописанные врачом обезболивающие.
- Отек десен и воспаление. Обычно проходит через несколько дней.
- Небольшое кровотечение в первые несколько часов после удаления зуба.
- Временный переход на супы и соки. Твердая пища может вызвать боль и повысить риск осложнений.
- Запрет на спортзал и пробежку. Это предотвратит риск кровотечения и давления в области раны.
Существует несколько способов, как удаляют зуб мудрости:
- Консультация. Врач должен оценить положение и состояние зуба. Возможно, потребует от вас сделать рентген челюсти.
- Анестезия. Область вокруг зуба мудрости обязательно обезбаливают. Если у вас целый ряд испорченных зубов - дантист может предложить общую анестезию, но это чревато большими рисками.
- Извлечение. Врач делает небольшой надрез в десне над зубом и его извлекает. Если зуб большой - то по частям.
- Чистка и шов. После удаления место, где был зуб, обязательно очищают от остатков тканей и костей и зашивает (если необходимо).
- Обработка после операции. Обычно пациентам рекомендуют в течение нескольких дней перейти на мягкую пищу, избегать жевания с той стороны, где удалили зуб, и принимать антибиотики или противоспалительные.
Время заживления раны обычно занимает от 2 дней до недели. Однако бывают случаи развития альвеолита (воспаления в ямке после удаления) или случаи повреждения соседних зубов или нервов.
После заживления могут остаться следы в виде ямки ли углубления в десне.
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