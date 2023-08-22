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Болит зуб мудрости: симптомы, когда надо удалять "восьмерки"

Яна Ставская
22 августа 2023, 04:30
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Из-за своего расположения зуб мудрости рвать сложно, но, если почувствовали боль, следует немедленно обратиться к врачу.
Болит зуб мудрости: симптомы, когда надо удалять 'восьмерки'
Болит зуб мудрости? Удаление будет не из приятных / Коллаж Главреда. Фото: скриншот YouTube

Многие согласятся, что удаление зуба мудрости (в народе - "восьмерки") является одной из самых сложных стоматологических операций, так как требует большого ухода после. Чтобы процедура прошла быстрее и менее болезненно, с походом к врачу лучше не затягивать. Узнавайте на Главред, почему "зуб мудрости" так назвали, и читайте о главных симптомах боли в "восьмерках".

"Зуб мудрости" - восьмой зуб сверху (и снизу) назван так потому, что начинает расти в возрасте от 17 до 25 лет (когда, считается, человек становится "мудрым"). Однако существуют и исключения, например, когда зуб мудрости лезет в 45 лет.

Это последние зубы в ряду челюсти, поэтому их так сложно рвать, а еще труднее - реабилитация после хирургического вмешательства.

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Зуб мудрости - симптомы, которые заставят вас пойти к дантисту

Если вы заметили у себя сразу несколько совпадений по указанным симптомам, лучше сразу же записаться к врачу:

  • Давящая боль в зубах при жевании;
  • отек и воспаление десен вокруг зуба;
  • кровотечение десен при чистке зубов;
  • режущая боль в зубе от холода, сладкого или горячего;
  • боль в ушах и горле;
  • боль в шее и челюстях;
  • зубной "сдвиг".

Кроме того, когда болит зуб мудрости, есть большой риск его заражения от остатков пищи. Ведь эти зубы очень трудно чистить из-за их месторасположения.

врач, стоматолог
Узнавайте, может ли в 45 лет расти зуб мудрости / Фото pixabay.com

Больно ли удалять зуб мудрости - последствия операции и способы удаления

При удалении 8 зуба снизу последствия могут быть разные, но все зависит от состояния вашего зуба, а также от компетентности самого специалиста, к которому вы обратились. Потому будьте требовательны к дантистам.

  • Боль и дискомфорт в зубах. В данном случае помогут прописанные врачом обезболивающие.
  • Отек десен и воспаление. Обычно проходит через несколько дней.
  • Небольшое кровотечение в первые несколько часов после удаления зуба.
  • Временный переход на супы и соки. Твердая пища может вызвать боль и повысить риск осложнений.
  • Запрет на спортзал и пробежку. Это предотвратит риск кровотечения и давления в области раны.

Существует несколько способов, как удаляют зуб мудрости:

  • Консультация. Врач должен оценить положение и состояние зуба. Возможно, потребует от вас сделать рентген челюсти.
  • Анестезия. Область вокруг зуба мудрости обязательно обезбаливают. Если у вас целый ряд испорченных зубов - дантист может предложить общую анестезию, но это чревато большими рисками.
  • Извлечение. Врач делает небольшой надрез в десне над зубом и его извлекает. Если зуб большой - то по частям.
  • Чистка и шов. После удаления место, где был зуб, обязательно очищают от остатков тканей и костей и зашивает (если необходимо).
  • Обработка после операции. Обычно пациентам рекомендуют в течение нескольких дней перейти на мягкую пищу, избегать жевания с той стороны, где удалили зуб, и принимать антибиотики или противоспалительные.

Время заживления раны обычно занимает от 2 дней до недели. Однако бывают случаи развития альвеолита (воспаления в ямке после удаления) или случаи повреждения соседних зубов или нервов.

После заживления могут остаться следы в виде ямки ли углубления в десне.

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