Болит зуб мудрости: симптомы, когда надо удалять 'восьмерки'

Из-за своего расположения зуб мудрости рвать сложно, но, если почувствовали боль, следует немедленно обратиться к врачу.

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Болит зуб мудрости? Удаление будет не из приятных / Коллаж Главреда. Фото: скриншот YouTube

Многие согласятся, что удаление зуба мудрости (в народе - "восьмерки") является одной из самых сложных стоматологических операций, так как требует большого ухода после. Чтобы процедура прошла быстрее и менее болезненно, с походом к врачу лучше не затягивать. Узнавайте на Главред, почему "зуб мудрости" так назвали, и читайте о главных симптомах боли в "восьмерках".

"Зуб мудрости" - восьмой зуб сверху (и снизу) назван так потому, что начинает расти в возрасте от 17 до 25 лет (когда, считается, человек становится "мудрым"). Однако существуют и исключения, например, когда зуб мудрости лезет в 45 лет.

Это последние зубы в ряду челюсти, поэтому их так сложно рвать, а еще труднее - реабилитация после хирургического вмешательства.

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Зуб мудрости - симптомы, которые заставят вас пойти к дантисту

Если вы заметили у себя сразу несколько совпадений по указанным симптомам, лучше сразу же записаться к врачу:

Давящая боль в зубах при жевании;

отек и воспаление десен вокруг зуба;

кровотечение десен при чистке зубов;

режущая боль в зубе от холода, сладкого или горячего;

боль в ушах и горле;

боль в шее и челюстях;

зубной "сдвиг".

Кроме того, когда болит зуб мудрости, есть большой риск его заражения от остатков пищи. Ведь эти зубы очень трудно чистить из-за их месторасположения.

Узнавайте, может ли в 45 лет расти зуб мудрости / Фото pixabay.com

Больно ли удалять зуб мудрости - последствия операции и способы удаления

При удалении 8 зуба снизу последствия могут быть разные, но все зависит от состояния вашего зуба, а также от компетентности самого специалиста, к которому вы обратились. Потому будьте требовательны к дантистам.

Боль и дискомфорт в зубах. В данном случае помогут прописанные врачом обезболивающие.

В данном случае помогут прописанные врачом обезболивающие. Отек десен и воспаление. Обычно проходит через несколько дней.

Обычно проходит через несколько дней. Небольшое кровотечение в первые несколько часов после удаления зуба.

в первые несколько часов после удаления зуба. Временный переход на супы и соки. Твердая пища может вызвать боль и повысить риск осложнений.

Твердая пища может вызвать боль и повысить риск осложнений. Запрет на спортзал и пробежку. Это предотвратит риск кровотечения и давления в области раны.

Существует несколько способов, как удаляют зуб мудрости:

Консультация . Врач должен оценить положение и состояние зуба. Возможно, потребует от вас сделать рентген челюсти.

. Врач должен оценить положение и состояние зуба. Возможно, потребует от вас сделать рентген челюсти. Анестезия. Область вокруг зуба мудрости обязательно обезбаливают. Если у вас целый ряд испорченных зубов - дантист может предложить общую анестезию, но это чревато большими рисками.

Область вокруг зуба мудрости обязательно обезбаливают. Если у вас целый ряд испорченных зубов - дантист может предложить общую анестезию, но это чревато большими рисками. Извлечение. Врач делает небольшой надрез в десне над зубом и его извлекает. Если зуб большой - то по частям.

Врач делает небольшой надрез в десне над зубом и его извлекает. Если зуб большой - то по частям. Чистка и шов. После удаления место, где был зуб, обязательно очищают от остатков тканей и костей и зашивает (если необходимо).

После удаления место, где был зуб, обязательно очищают от остатков тканей и костей и зашивает (если необходимо). Обработка после операции. Обычно пациентам рекомендуют в течение нескольких дней перейти на мягкую пищу, избегать жевания с той стороны, где удалили зуб, и принимать антибиотики или противоспалительные.

Время заживления раны обычно занимает от 2 дней до недели. Однако бывают случаи развития альвеолита (воспаления в ямке после удаления) или случаи повреждения соседних зубов или нервов.

После заживления могут остаться следы в виде ямки ли углубления в десне.

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