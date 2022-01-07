Болит горло: Комаровский объяснил, когда нужно срочно бежать к врачу

Евгений Комаровский / скриншот

Известный украинский врач Евгений Комаровский назвал признаки боли в горле, которая требует скорейшего обращения к врачу за консультацией.

По словам медика, существует так называемое "Правило первой чашки".

"Если утром болит горло, и эта боль не проходит после первой чашки теплого напитка - вам нужно не откладывая встретиться с доктором", - написал Комаровский в Instagram.

Можно ли полоскать горло при ОРВИ и ангине

Врач отметил, что при ангине и ОРВИ полоскание горла - это не просто бесполезное, но еще и опасное занятие.

"Лечить полосканиями ангину - это прямой путь к инвалидности. Ангина лечится антибиотиками, которые принимаются внутрь", - заявил Комаровский.

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Если же болит горло, но это не ангина, а какая-то острая респираторная инфекция, то тоже нет смысла полоскать горло.

"Когда на миндалинах засохла слизь, и мы прополощем горло, тогда слизь исчезнет, поэтому нам станет легче? Тогда возникает вопрос: "Почему слизь засохла?" - говорит Комаровский.

Чтобы не допускать появления засохшей слизи, нужно позаботиться, чтобы условия в помещении, где вы или ваш ребенок находитесь, имели оптимальные параметры влажности и температуры воздуха.

Как сообщал Главред, ранее Евгений Комаровский рассказал, что можно делать в случае переохлаждения, а что - категорически нельзя.

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