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Болезни сердца: вкусное угощение может помочь снизить риск и отсрочить старение

15 сентября 2021, 20:42

Как удивительное сладкое угощение может помочь снизить риск и улучшить признаки старения.

Сердце_аритмия
Некоторые исследования показывают, что потребление шоколада или какао связано с более низким риском инсулинорезистентности / Pixabay

Болезни сердца - одна из самых частых причин смерти во всем мире. Новое исследование исследует, как удивительное сладкое угощение может помочь снизить риск и улучшить признаки старения.

Согласно новому исследованию, какао содержит мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и могут снизить риск сердечных заболеваний.

Исследование COSMOS (исследование результатов применения добавок какао и мультивитаминов), проведенное исследователями из больницы Бригама и женщин и Центра исследования рака им. Фрейда Хатчинсона, изучило данные 21 444 мужчин и женщин и изучило, как экстракт какао может повлиять на здоровье сердца, пишет Express.co.uk.

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В исследовании, самом крупном из когда-либо существовавших, было изучено влияние добавок какао на снижение риска сердечных заболеваний.

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Доктор Янбинь Донг, возглавлявший расследование, сказал: "Какао-продукты стали широко потребляемой пищей, спрос на которую продолжает расти, а интерес к их антивозрастному потенциалу растет.

"Люди думают, что употребление шоколада полезно для здоровья", - сказал Донг, добавив, что во всем мире энтузиазм по поводу сладкого угощения превзошел научные доказательства его пользы.

Флаванолы, антиоксиданты, которые, как известно, вызывают мощный противовоспалительный ответ, считаются полезным компонентом, а какао-бобы считаются хорошим источником этих антиоксидантов.

Исследования показывают, что потребление большего количества диетических флавоноидов связано с более низким риском ишемической болезни сердца, сказал Британский фонд сердца.

Благотворительный фонд здоровья продолжил: "Большая часть темного шоколада богата флавоноидами, особенно подтипом флаванолов, который снижает риск сердечных заболеваний.

"Некоторые исследования показывают, что потребление шоколада или какао связано с более низким риском инсулинорезистентности и высокого кровяного давления у взрослых".

Хотя он не оспаривает биологическую правдоподобность того, что и какао, и поливитамины должны иметь некоторую пользу для здоровья, он говорит, что за тем, что мы выбираем для улучшения здоровья, должны быть веские научные доказательства.

"Мы собираемся доказать или оспорить это", - сказал он, и размер и продолжительность испытания COSMOS позволяют ему делать и то, и другое.

Какао - это древний ферментированный продукт, который ацтеки готовили из бобов какао-дерева Theobroma cacao.

Какао-продукты содержат катехины и эпикатехины, а также легко растворимые в воде флавоноиды, которые помогают поддерживать здоровье сосудов.

Экспериментальные и клинические исследования потребления какао-продуктов и флаванолов какао отметили потенциальные преимущества для активации тромбоцитов, окисления ЛПНП, липидного профиля, эндотелий-зависимой вазодилатации, воспаления, артериального давления и инсулинорезистентности, что может иметь важные преимущества для сердечно-сосудистой системы.

Исследование выдвинуло гипотезу о том, что добавка какао снижает эпигенетическое старение и воспаление, следовательно, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, убийцы номер один в стране, заболеваемость которой увеличивается в возрасте 65 лет и старше.

Темный шоколад, в частности, регулярно рекламировался за его пользу для здоровья как естественный и хороший источник антиоксидантов, а также железа, меди и других полезных веществ для вашего сердца и здоровья.

Сообщается, что умеренное употребление шоколада снижает уровень холестерина, артериального давления, когнитивных способностей и повышает иммунный ответ на захватчиков, таких как коронавирус, добавил доктор Донг.

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