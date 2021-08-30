Более заразен и устойчив: в ЮАР нашли новый и опасный штамм коронавируса

Появился новый штамм коронавируса / Reuters

В провинциях ЮАР впервые обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом заявили ученые южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний заявили об обнаружении нового штамма коронавируса.

Как сообщает агентство EWN, новый штамм получил название C.1.2.

"Впервые вариант C.1.2 обнаружили в мае в двух провинциях ЮАР, когда в стране только начиналась новая волна коронавируса. Через месяц случаи этого штамма зарегистрировали в Англии и Китае, а в середине августа новый вариант уже циркулировал в семи из девяти провинций ЮАР, а также еще шести странах мира", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, это может свидетельствовать о его высокой заразности коронавирусом.

Вариант штамма C.1.2 имеет ряд мутаций, которые могут влиять на устойчивость коронавируса к иммунному ответу человеческого организма, то есть может снижать эффективность вакцин.

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При этом ученые говорят, что пока недостаточно данных для подтверждения этой теории.

Министерство здравоохранения Южной Африки уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения о том, что страна может столкнуться с новым штаммом коронавируса. Сейчас вариант C.1.2 составляет 2% от общего количества новых случаев.

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Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.