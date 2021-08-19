Более чем на полгода: продолжительность жизни украинцев резко сократилась

Продолжительность жизни в Украине / УНИАН

В Украине средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году составила 71,35 лет. Для мужчин она составляет 66,39 лет, для женщин - 76,22 лет.

Как сообщают в Государственной службе статистики, таким образом, продолжительность жизни сократилась по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 72,01 лет, в т.ч. для мужчин - 66,92 лет, для женщин - 76,98 лет.

По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 - для мужчин и 74,82 - для женщин).

По данным Государственной службы статистики за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.

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Как ранее сообщал Главред, инфекционист министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что Украина не входит в список стран, которые являются лидерами по количеству летальных исходов от коронавируса в мире.