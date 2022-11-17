Боль взять под личный контроль: из-за чего раскалывается голова

Головная боль / https://ua.depositphotos.com

Где и из-за чего болит голова

Головные боли разделяют на первичные и вторичные. Головная боль считается первичной, если она является основным проявлением заболевания мозга. Вторичная головная боль – это симптом других нарушений, например, травма головы, хроническая ишемия мозга, вирусные заболевания, болезни шейного отдела позвоночника.

Головная боль напряжения

Головная боль напряжения – это наиболее распространенная форма первичной головной боли. Психоэмоциональный стресс, депрессия, тревога и различные фобии, перенапряжение мышц плечевого пояса – вот основные причины появления головной боли напряжения.

Головная боль при простудах

Головная боль при простудах вызвана гипертермией и повреждающим влиянием токсинов микроорганизмов на клетки головного мозга.

Головная боль при хронической ишемии мозга

Причина этой боли, являющейся самой частой вторичной головной болью у пожилых пациентов, – патология сосудов головного мозга, при которой нарушается кровообращение и ухудшается кровоснабжение тканей мозга.

Мигренозная боль

Мигрень встречается у женщин примерно в три раза чаще, чем у мужчин, причем около 60-70% всех случаев мигрени у женщин – это так называемая менструальная мигрень. Однако причины и механизм развития приступов мигрени до конца не ясны. В любом возрасте и у мужчин, и у женщин приступы мигрени могут провоцироваться эмоциональными и физическими перегрузками, нарушениями питания, приемом спиртного, изменением метеоусловий, резким шумом, сильными запахами.

В каком месте болит голова при повышенном давлении

Скачки вверх артериального давления почти всегда приносят головные боли различной силы ‒ в области лба, висков или затылка. Они могут быть спровоцированы стрессами, переутомлением либо погодными изменениями. И, далее, резкие изменения артериального давления и всегда сопровождающая их головная боль, как правило, сигнализируют о проблемах со здоровьем. И поэтому, естественно, никогда не нужно стараться глушить головную боль таблетками (особенно если врачи вам их не назначали).

Как говорят медики, основными причинами появления серьезных заболеваний, напрямую связанных с давлением, могут быть нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, почек, надпочечников.

Виды головной боли фото

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