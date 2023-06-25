Богатый урожай завалит закрома: что придумать для подвязки огурцов

Очень удобная подвязка огурцов - гениальные лайфхаки опытных дачников.

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Как вырастить огурцы без подвязки / Фото pixabay.com

У дачников и огородников наступает горячая пора – сезон дозревания овощей в самом разгаре. При этом многие озабочены важной проблемой – решением вопроса о том, какой лайфхак подойдет для подвязки огурцов.

И это не удивительно, ведь решив вопрос о том, как подвязать огурцы на грядке, можно добиться впечатляющего урожая.

Что придумать для подвязки огурцов

Есть немалое количество советов и примеров того, чем и как подвязывать огурцы. При этом есть и классический пример.

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Порядок действий:

вам понадобятся две металлические трубы или деревянные опоры;

вбейте их в землю по краям грядки с огурцами;

между ними в несколько рядов натягивают прочную бечевку или канат;

следует выдерживать расстояние между рядами - 25-30 см.;

после этого стебли молодого растения вытяните к нижней опоре и закрепите их там.

Как подвязать огурцы вертикальным способом

Для этого способа понадобиться привязать к устойчивой перекладине бечевки или полоски ткани шириной примерно 3 см. Вместе с тем по длине они должны быть до самой земли по одной на каждый куст. После этого закрепите концы ткани или веревки к каждому растению и закрепите, не завязывая на небольшом расстоянии от земли.

Какой веревкой подвязывать огурцы

Вопрос подвязки огурцов требует тщательного подхода. Не стоит спешить и использовать первую попавшуюся веревку. Стоит помнить о том, что при подвязке огурцов лучше использовать тряпичную веревку. Важно помнить о том, что она не должна перетирать стебли при сильном ветре или под тяжестью плодов.

Какие сорта огурцов не нужно подвязывать

Есть несколько способов выращивания огурцов. Если кустовые огурцы, которые выращивают в больших вазонах, а также на балконах и лоджиях - в этом случае выращивания растения в компактном объеме куста, не стоит вопрос о том, что их необходимо подвязывать.

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