Богатый урожай завалит закрома: что придумать для подвязки огурцов

У дачников и огородников наступает горячая пора – сезон дозревания овощей в самом разгаре. При этом многие озабочены важной проблемой – решением вопроса о том, какой лайфхак подойдет для подвязки огурцов.
И это не удивительно, ведь решив вопрос о том, как подвязать огурцы на грядке, можно добиться впечатляющего урожая.
Что придумать для подвязки огурцов
Есть немалое количество советов и примеров того, чем и как подвязывать огурцы. При этом есть и классический пример.
Порядок действий:
- вам понадобятся две металлические трубы или деревянные опоры;
- вбейте их в землю по краям грядки с огурцами;
- между ними в несколько рядов натягивают прочную бечевку или канат;
- следует выдерживать расстояние между рядами - 25-30 см.;
- после этого стебли молодого растения вытяните к нижней опоре и закрепите их там.
Как подвязать огурцы вертикальным способом
Для этого способа понадобиться привязать к устойчивой перекладине бечевки или полоски ткани шириной примерно 3 см. Вместе с тем по длине они должны быть до самой земли по одной на каждый куст. После этого закрепите концы ткани или веревки к каждому растению и закрепите, не завязывая на небольшом расстоянии от земли.
Какой веревкой подвязывать огурцы
Вопрос подвязки огурцов требует тщательного подхода. Не стоит спешить и использовать первую попавшуюся веревку. Стоит помнить о том, что при подвязке огурцов лучше использовать тряпичную веревку. Важно помнить о том, что она не должна перетирать стебли при сильном ветре или под тяжестью плодов.
Какие сорта огурцов не нужно подвязывать
Есть несколько способов выращивания огурцов. Если кустовые огурцы, которые выращивают в больших вазонах, а также на балконах и лоджиях - в этом случае выращивания растения в компактном объеме куста, не стоит вопрос о том, что их необходимо подвязывать.
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