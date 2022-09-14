Богатство свалится на голову: 3 знака зодиака сорвут большой куш до конца сентября

Гороскоп на сентябрь 2022 - 3 знака, которым повезет с деньгами / ua.depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга до конца месяца улыбнется денежная удача. У них получится укрепить финансовое положение и приумножить капиталы.

О том, кто из знаков в средине осени может заручиться поддержкой высших сил, а кому звезды сулят судьбоносную встречу, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Астрологи назвали три знака гороскопа, для которых конец месяца может стать финансово-успешным. Они не будут ни в чем себе отказывать.

Покупка недвижимости

До конца месяца перед Тельцам стоит задача разобрать ворох накопившихся дел и задач. Справившись со своими обязанностями, можно рассчитывать на солидные финансовые бонусы и денежные поступления. Ретроградный Меркурий подарит Тельцам уникальный шанс не только укрепить материальное положение, но и повысить уровень дохода. Не исключены интересные деловые предложения, которые сулят большую прибыль. Вы сможете побаловать себя крупными покупками, организовать себе путешествие мечты или задуматься о приобретении недвижимости.

Влиятельные покровители

До конца месяца представители знака стихии воды смогут реализовать крупный проект, и это принесет им финансовые выгоды. Влияние Юпитера усиливается и это помогает правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на важном. Вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей, которые могут сыграть роль в профессиональном росте. Раки могут неожиданно получить сумму денег, которая изменит их жизнь.

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ЗЗаключение выгодной сделки

Весам стоит рассмотреть интересные деловые предложения, которые помогут повысить доходы до желаемого уровня. Важно верить в собственные силы и не сомневаться в своих возможностях. Благоприятное положение Юпитера сулит смелым и решительным неплохой заработок. Не исключено заключение важной сделки и начало сотрудничества, которое укрепит финансовую стабильность.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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