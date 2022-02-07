УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Богатство и успех: 3 знака зодиака с сильной денежной энергетикой – притягивают деньги магнитом

7 февраля 2022, 18:07

Три знака, которые ни в чем себе не отказывают.

Гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год - топ-3 знака, которые привлекают деньги / depositphotos.com/

Три представителя зодиакального круга имеют больше шансов заручиться денежной удачей и не испытывать финансовых проблем. Они имеют все шансы разбогатеть!

Финансовый гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков придется прожить в режиме экономии, а кто сможет совершить долгожданные покупки и отправиться в путешествие.

Астрологи выделяют три знака зодиака, которым деньги просто плывут в руки. Они знают, как сколотить состояние и прожить безбедную жизнь.

Лев

Огненные Львы любят жить на широкую ногу и знают толк в дорогих вещах. Они большое значение придают комфорту и окружают себя предметами роскоши. У представителей знака большие амбиции и они никогда не будут довольствоваться средними ролями. Трудолюбие и целеустремленность позволяют достичь Львам вершин в любой сфере. Они не привыкли отказываться от намеченных целей и сходить с дистанции на полпути. Удача и счастливый случай очень часто сопровождают знак стихии огня.

Реклама

Читайте такжеТрудные времена: 3 знакам зодиака будет непросто в год Тигра

Скорпион

Скорпионов сложно назвать лентяями. Они привыкли использовать любую возможность, которая может принести доход. Эти люди любят зарабатывать деньги и наслаждаться независимостью, которые они обеспечивают. Трудолюбие Скорпионов вкупе с терпением и умением видеть выгоду позволяет им достигать высоких результатов за что бы они не взялись. Им быстро удается найти свое дело, которое будет прибыльным. Они очень бережливы и всегда имеют в распоряжении средства "на черный день".

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 7-13 февраля: Львам – большая удача, Весам – трудности, Козерогам – козни недругов

Стрелец

Главная фишка Стрельцов, которая помогает им хорошо зарабатывать – умение четко видеть цели. Они просчитывают каждый шаг, оценивают шансы и такой подход позволяет избежать ошибок и убытков. Они могут обеспечить себе стабильность и финансовую подушку. Такое люди любят зарабатывать и тратить. В основном деньги Стрельцов уходят на новые впечатления и путешествия.

Читайте также:

viber
Лев Стрелец Скорпион гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
И повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопаИ повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопа Привлечете богатство весной: какие вещи нужно выбросить прямо сейчасПривлечете богатство весной: какие вещи нужно выбросить прямо сейчас Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаФинансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кража Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньгиЛунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньги Место для поцелуев: Даша Астафьева раздвинула ноги в красных чулках на камеруМесто для поцелуев: Даша Астафьева раздвинула ноги в красных чулках на камеру
19:22

Лукашенко заявил, что считает Бога "беларусом по национальности"

19:11

"Будет тяжело напасть на Украину": российские офицеры и чиновники усомнились в плане ПутинаВидео

19:07

Гороскоп на завтра, 8 февраля 2022: Девам – неприятности, Весам – сплетни, Козерогам – любовь всей жизниВидео

19:01

Лия Меладзе рассказала, как папа отреагировал на ее участие в шоу Голос країни-12Видео

18:58

"Вкусная рыбка": в Буче рыбак угостил своим уловом дикую лису

Реклама
18:39

4 простых способа как порезать лук без слез

18:36

Германия не принуждала Украину к уступкам по урегулированию конфликта с Россией - КулебаВидео

18:26

Мы запланировали ряд жестких мер против России - глава МИД Германии

18:25

Запад не должен бросать Украину с Грузией: Польша призвала НАТО к переговорам с Киевом и ТбилисиВидео

18:21

"Там Рябчук сошел с ума": уцелевший нацгвардеец рассказал о первых минутах стрельбы в ДнепреВидео

18:14

В инфотейнмент-шоу Твій вечір с Егором Гордеевым обсудят уменьшение карантинных ограничений в мире

18:07

Богатство и успех: 3 знака зодиака с сильной денежной энергетикой – притягивают деньги магнитомВидео

17:58

Никакого крема: 40-летняя Брежнева поделилась секретом своей молодости

17:51

Макрон в Москве встретился с Путиным из-за Украины: первые подробностиВидео

17:43

Каждый пятый – с Омикроном, остальные болеют Дельтой: в Минздраве рассказали о ситуации с COVID-19Видео

17:32

Есть три варианта дальнейшей вакцинации от коронавируса - КузинВидео

17:27

В Украине курс доллара обрушился ниже психологической отметкиВидео

17:00

Пачка масла уже почти 55 гривен, а овощи бьют рекорды: украинцам назвали новые цены на продуктыВидео

16:46

Когда украинцы смогут снять маски: в Минздраве назвали срокиВидео

16:46

Никакого диалога с "ЛДНР", уступок по границам и суверенитету: Украина объявила красные линии для РФ

Реклама
16:25

На работу через 5 дней: в Украине сократили сроки лечения пациентов с COVID-19Видео

16:15

Пугачева - деревня, Долина - позор без образования: Ирина Понаровская грубо раскритиковала певиц

16:13

В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-хФотоВидео

16:08

Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника

16:00

НАТО создало "воздушный мост" для поставок оружия в Украину – WSJВидео

15:46

В Кропивницком тюремщик жестоко изнасиловал девочек и выбросил в лесуВидео

15:42

Убийца штаммов-мутантов: в США испытывают супервакцину от коронавирусаВидео

15:38

Транзит газа через Украину и маневры Газпрома: Россия в два раза обрубила поставки топлива в Европу

15:30

Старые специи лучше не выбрасывать: как приготовить дешевое и действенное удобрение для цветов домаВидео

15:26

58-летний спортсмен пробежал 42 км в одних шортахВидео

15:07

"Если вы столкнетесь с Россией": Лукашенко угрожает Украине остановкой поставок энергоресурсов

14:53

В Украине продолжает дорожать топливо: чего ждать водителямВидео

14:46

"Я его даже не знала": выжившая военная на Южмаше рассказала о кровавой бойнеВидео

14:44

В Украине 40% сливочного масла - фальшивка: как отличить подделкуВидео

14:41

Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуВидео

14:41

После скандального развода Вячеслав Узелков женится во второй раз

14:26

Угроза военной атаки РФ и Беларуси на Украину: Лукашенко оскорбил Зеленского и назвал Путина другомВидео

14:23

"Большая стройка" Зеленского возводит в Харькове онкоцентр на 510 мест

14:10

Превосходный бархатный торт на День святого Валентина своими руками: простой пошаговый рецептВидео

14:09

В Украину впервые за четверть века приедет президент Франции: Зеленский проведет встречу с Макроном

Реклама
14:00

Более 1000 тонн оружия: Украина получила беспрецедентную помощь из-за российской угрозыВидео

13:59

Ничего не помнит и без денег: в Днепре нашли украинскую заробитчанку из ПольшиВидео

13:57

Лукашенко назвал условие признания захваченного Крыма российскимВидео

13:55

"Лишние" цифры за газ в квитанциях: в "Нафтогазе Украины" объяснили, что делать украинцам

13:48

Экономист "разнес" обыски на предприятиях Метинвеста: "удар по имиджу Украины"

13:41

Любовный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Ракам – большая ссора, Весам – соперники, Девам - счастье в любвиВидео

13:30

В Украине взлетели цены на продукты: хлеб и гречка стали "золотыми"Видео

13:29

"У меня есть иммунитет": невакцинированный медик оставила сотни людей без медпомощи

13:17

16-летняя Маша Полякова показала безупречное тело в откровенном бикини

13:13

НАБУ задержало скрывающегося от следствия нардепа от Слуги народа КузьминыхВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять