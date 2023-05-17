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Блюдо придется вылить: сколько лаврового листа нужно класть в суп

Алёна Воронина
17 мая 2023, 01:35
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Если ошибиться с количеством этих пряностей, то есть риск испортить блюдо, после чего есть его уже будет невозможно.
Суп, лавровый лист
Сколько лаврового листа нужно положить в суп/ ua.depositphotos.com

"Какой же суп без специй?", – думает каждая хозяйка или хозяин во время приготовления одного из самых популярных блюд. И обязательно в таком блюде находится место для лаврового листа, который придает еде особых вкусовых ноток.

Так что, конечно, ни у кого не возникает вопроса, нужно ли класть лавровый лист в суп. Однако не все знают, сколько лаврового листа в суп нужно класть, чтобы добиться аппетитности блюда и не испортить его.

При условии обдуманного использования лавровый лист придаст блюдам непревзойденный и изысканный вкус. Он способен придать особых ноток разнообразным видам блюд. Но есть в его использовании и определенная опасность. Если положить в блюдо слишком много таких листочков или передержать их там и не вовремя достать, есть риск испортить блюдо.

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Чтобы не испортить вкус блюда, нужно класть в него не более 1-2 листочков на 1 л жидкости.

Когда класть лавровый лист в суп

Лавровый лист стоит класть в блюдо за 5 минут до того, как оно будет полностью готово. Если положите гораздо раньше, то блюдо впитает в себя слишком много горечи, и вкус блюда будет уже не таким приятным.

Что касается тушеных блюд, то в них стоит класть эти пряности за 10 минут до готовности.

Куда не стоит класть лавровый лист

Лавровый лист не стоит класть в куриный бульон, иначе пряности перебьют вкус блюда. Также не рекомендуют класть такие листочки в овощной бульон, или же класть небольшое количество.

Перед тем, как класть лавровый лист в суп, листочки стоит потереть друг о друга.

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