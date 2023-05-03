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Близких родственников погибших на войне демобилизуют: ВРУ одобрила решение

Юлия Куришко
3 мая 2023, 15:29 обновлено 3 мая, 15:37
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Верховная Рада Украины расширила список оснований для демобилизации военных.
Близких родственников погибших на войне демобилизуют: ВРУ одобрила решение
Демобилизации будут подлежать больше военных / Фото: УНИАН

Верховная Рада на пленарном заседании сегодня, 3 мая, разрешила увольнять со службы военнослужащих, призванных за мобилизацией, и тех, кто проходит ее по контакту, в случае, если их близкие родственники погибли или пропали без вести в период военного положения.

Отмечается, что принятие соответствующего законопроекта поддержал 291 народный депутат. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Близких родственников погибших на войне демобилизуют: ВРУ одобрила решение
ВРУ одобрила дополнительное основание для демобилизации / скриншот: t.me/oleksiihoncharenko

В законопроекте говорится, что к близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат (сестра) военнослужащих.

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Напомним, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране еще на 90 дней.

Кабмин расширил полномочия военкоматов и теперь военкоматы имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на воинском учете.

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