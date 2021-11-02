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Блинкен во время встречи с Зеленским сделал громкое заявление о СП-2

2 ноября 2021, 22:25
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Во время встречи Блинкен приветствовал шаги, которые вводит Украина для борьбы с коррупцией.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен встретился с Зеленским / Фото Reuters

Государственный секретарь Энтони Блинке встретился сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским во время климатического саммита COP26 в Глазго.

Блинкен заверил, что Штаты продолжат уменьшать риски для Украины от Северного потока-2, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Во время встречи Блинкен приветствовал шаги, которые вводит Украина для борьбы с коррупцией.

В то же время госсекретарь отметил, что США и союзники продолжат укреплять энергетическую безопасность страны и уменьшать риски, связанные с газопроводом Северный поток-2.

Сертификация Северного потока-2

"Северный поток-2" – это газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства и анонсировали начало его эксплуатации уже к концу 2021 года.

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Но для того, чтобы начать поставки газа "Северным потоком-2", компания-оператор должна получить сертификацию, а также провести анбандлинг. По правилам, компания, работающая на внутриевропейском газовом рынке, не может одновременно добывать, поставлять и транспортировать газ.

Это же касается и оператора "Северного потока-2", поскольку с 2019 года эти правила распространили и на газопроводы из третьих стран. В Nord Stream 2 AG с решением не согласны и пробовали обжаловать его в суде, пока без успеха.

У немецкого регулятора есть четыре месяца, то есть до 8 января 2022 года, на принятие решения по сертификации оператора "Северный поток-2". Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. Ее заключение должно быть готово в течение двух или четырех месяцев (если брюссельским чиновникам потребуется дополнительная информация).

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новости США Северный поток-2 новости Украины
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