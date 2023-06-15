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Блестящий результат удивит всех: как очистить налет с душевой лейки – супер-трюки

Алина Дембицкая
15 июня 2023, 15:46 обновлено 15 июня, 15:46
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Есть несколько простых способов, как очистить налет с душевой лейки. Для этого вам понадобятся бюджетные средства, которые точно найдутся на вашей кухне.
лейка для душа
Как очистить налет с душевой лейки? / Коллаж: Главред, фото: instagram/ megasanteh, скриншот из видео

Каждый из нас рано или поздно сталкивается с неприятной проблемой – на лейке для душа образуется невыносимый известковый налет. Если лейку периодически не очищать, то со временем вода будет очень плохо проходить. Многие люди сразу же покупают новую лейку, не теряя время на то, чтобы очистить старую душевую лейку. Однако есть несколько простых способов, как очистить налет с душевой лейки. Для этого вам понадобятся бюджетные средства, которые точно найдутся на вашей кухне.

Как почистить лейку душа уксусом

Для того, чтобы почистить душевую лейку уксусом, вам не нужно будет тратить время на приготовление специального раствора. Все, что нужно – это налить уксус в какую-то емкость и замочить в нем лейку. Через 30-40 минут достаем лейку из уксуса и без лишних усилий отчищаем весь налет с помощью щетки.

Как почистить лейку душа содой

С известковым налетом на душевой лейке также отлично справляется сода. Просто растворите 5 столовых ложек пищевой соды в 500 мл воды. Далее окуните в этот раствор душевую лейку и подождите 40-50 минут. После этого с помощью щетки с легкостью удалите весь налет.

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Как почистить лейку душа лимонной кислотой

Если дома есть лимонная кислота, то она также может пригодиться для очистки лейки от известкового налета. Нужно просто растворить 30 гр лимонной кислоты в 500 мл теплой воды. Далее погружаем лейку в этот раствор на 30 минут. Когда весь налет отмокнет, почистите лейку щеткой.

Как почистить лейку душа кока колой

Кто бы мог подумать, но кока кола также поможет избавиться от известкового налета на лейке душа. Чтобы очистить душевую лейку, кока колу нужно немного подогреть. После этого опускаем душевую лейку в теплый напиток на 50-60 минут. Вы будете удивлены невероятным результатом, когда указанное время истечет. Лейка снова будет блестеть.

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