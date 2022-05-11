Блестящая женская стрижка 2022, которая абсолютно неприхотлива в укладке

Непринужденный, волнительный и необычайно гибкий – это все о силуэте стрижки, которая была очень популярна в нулевых и переживает период возрождения сейчас. Эффектную многослойную прическу рваный боб можно сделать на короткие и средние волосы, а результат вас впечатлит!

В основе стрижки рваный боб градуировка. Разная длина прядей создает живой легкий образ. При этом укладка волос не потребует от вас особых усилий и затрат времени.

Женская стрижка рваный боб потрясающе выглядит как в коротком варианте, так и на волосах средней длины, поэтому ее смело можно назвать универсальной. Она подходит как обладательницам пышной шевелюры, так и тем, у кого волосы тонкие – благодаря слоям и неровной структуре прически візуально создается иллюзия шикарного объема.

Кроме того, градуированная стрижка женская рваный боб 2022 средней длины может стать находкой для тех, у кого круглое лицо – визуально оно станет узким, так как пряди, спадающие ниже подбородка, удлиняют лицо.

Стрижка рваный боб 2022 / Instagram

Стрижка 2022 рваный боб уже покорила сердца многих женщин во всем мире. Не в последнюю очередь потому, что ее очень легко стилизовать. Нанесите немного мусса для укладки на ваши волосы и придайте им форму, какую хотите.

Стрижка рваный боб 2022 / Instagram

При этом не забудьте о челке. Боб с градуировкой - как раз тот случай, когда она просто необходима. Дело в том, что женские стрижки с челкой, созданные в рваной технике, просты в уходе. Вы можете просто высушить волосы феном или дать им высохнуть естественным путем – и будете великолепны.

Стрижка рваный боб 2022 / Instagram

Для тех, кому нравится стиль гранж, это тоже чрезвычайно удачный вариант, ведь вы можете просто добавить немного солевого спрея для создания текстуры.

Стрижка рваный боб 2022 / Instagram

Специальная техника стрижки позволяет легко создавать волны тем, у кого прямые волосы. А если вам по душе гламурные образы, то воспользуйтесь плойкой или утюжком для выпрямления волос – получится невероятной красоты прическа с эффектом омоложения.

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