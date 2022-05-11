Блестящая женская стрижка 2022, которая абсолютно неприхотлива в укладке

Стрижка 2022 рваный боб уже покорила сердца многих женщин во всем мире. Не в последнюю очередь потому, что ее очень легко стилизовать.
Непринужденный, волнительный и необычайно гибкий – это все о силуэте стрижки, которая была очень популярна в нулевых и переживает период возрождения сейчас. Эффектную многослойную прическу рваный боб можно сделать на короткие и средние волосы, а результат вас впечатлит!
В основе стрижки рваный боб градуировка. Разная длина прядей создает живой легкий образ. При этом укладка волос не потребует от вас особых усилий и затрат времени.
Женская стрижка рваный боб потрясающе выглядит как в коротком варианте, так и на волосах средней длины, поэтому ее смело можно назвать универсальной. Она подходит как обладательницам пышной шевелюры, так и тем, у кого волосы тонкие – благодаря слоям и неровной структуре прически візуально создается иллюзия шикарного объема.
Кроме того, градуированная стрижка женская рваный боб 2022 средней длины может стать находкой для тех, у кого круглое лицо – визуально оно станет узким, так как пряди, спадающие ниже подбородка, удлиняют лицо.
Стрижка 2022 рваный боб уже покорила сердца многих женщин во всем мире. Не в последнюю очередь потому, что ее очень легко стилизовать. Нанесите немного мусса для укладки на ваши волосы и придайте им форму, какую хотите.
При этом не забудьте о челке. Боб с градуировкой - как раз тот случай, когда она просто необходима. Дело в том, что женские стрижки с челкой, созданные в рваной технике, просты в уходе. Вы можете просто высушить волосы феном или дать им высохнуть естественным путем – и будете великолепны.
Для тех, кому нравится стиль гранж, это тоже чрезвычайно удачный вариант, ведь вы можете просто добавить немного солевого спрея для создания текстуры.
Специальная техника стрижки позволяет легко создавать волны тем, у кого прямые волосы. А если вам по душе гламурные образы, то воспользуйтесь плойкой или утюжком для выпрямления волос – получится невероятной красоты прическа с эффектом омоложения.
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