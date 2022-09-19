Блеск отражения: как очистить зеркало от негатива

Как очистить зеркало от негатива / https://ua.depositphotos.com/

Можно ли брать чужие зеркала

Этого нужно по-максимуму избегать. Через чужие зеркала новым хозяевам могут перейти болезни и проблемы прежних хозяев. Если же вам подарили зеркало, то прежде, чем вешать его на стену, нужно подержать его в темноте не менее трех суток.

Не стоит также разговаривать, глядя в зеркало ‒ это может привести к ссорам в семье. Не нужно хмельным в его глядеть – тут недолго и до того, что вся жизнь под откос пойдет.

Как очистить зеркало от негатива солью

Если в руки к Вам попало чужое зеркало, то очистить его от негатива поможет соль. Тщательно нужно протирать соленой водой зеркало трижды, затем смывают водой и закрыть темной тканью. Во время процесса обязательно прочитать такое: "Зеркало от негатива освобождаю, солью проблемы выжигаю, информацию накопленную стираю".

После такого глядеть в зеркало можно не ранее, чем пройдет день с момента обряда. За этот период весь негатив должен пройти, а все вредные "энергетические программы" сотрутся.

Есть вариант и зеркало протереть святой водой. Если оно небольшое, то его можно взять с собой в храм и попросить батюшку окропить его святой водой из кадила. Если же оно большое, то в светлое время суток напротив зеркала ставят свечу (только освященную), зажигают и читают молитву об избавлении от негатива. Свеча обязана прогореть до маленького огарка. Затем на зеркало 3 раза нужно брызгать святой водой и постоянно приговаривать: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!". После этого нельзя смотреть 5-6 часов.

Как правильно почистить зеркало

Спирт поможет очистить зеркало в домашних условиях и придать ему идеальный блеск. Он особенно хорошо убирает жировые пятна, разводы от воды, а также следы от женской косметики.

Также можно использовать:

медицинский либо нашатырный спирт;

водку или лосьон со спиртом.

Затем нужно пропитать салфетку из микрофибры спиртом и тщательно протереть зеркало. Если же поверхность будет очень грязная, то по ней нужно пройтись еще разок. Всего лишь придется немного потерпеть неприятный запах. Особенно, если вы будете использовать возьмете нашатырный спирт.

Чай с солью

Здесь нужно брать крепкий зеленый чай с ложечкой соли. Напиток охладить, налить туда пару капель синьки для белья и протереть поверхность зеркала. Но черный чай нельзя использовать, потому что он легко может покрасить зеркало.

Столовый уксус

Смешайте столовую ложку уксуса с пятью столовыми ложками воды. Затем намочите салфетку получившимся раствором и тщательно протрите зеркало. Далее ‒ для удобства можно налить средство в бутылочку с пульверизатором. Также ничуть не стоит готовить слишком много раствора ‒ его лучше использовать за один раз.

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