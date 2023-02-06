Благородный каштан и звонкая медь: как покрасить волосы кофейной гущей, чтобы подружки ахнули

Экстренное средство от седины или укрепляющий оттеночный бальзам - ароматный кофе способен на чудеса, когда дело касается ваших волос.

Как покрасить волосы кофе / pixabay.com

При всем многообразии оттенков и форм химических красителей, натуральные способы окрашивания волос все равно привлекают внимание. В первых строчках топа самых популярных естественных красителей значится кофе.

Покрасить волосы кофе несложно – полезно, красиво, да и запах приятный. Однако такой способ обновления имиджа подходит не всем. К тому же у него есть ряд особенностей, которые стоит учитывать прежде, чем вы зададитесь вопросом: "А как покрасить волосы кофейной гущей?"

Главред расскажет о пользе и вреде кофе для волос, как правильно красить волосы кофейной гущей, можно ли закрасить кофе седину и в каких случаях растворимый кофе стоит наносить на волосы.

Что делает кофе с волосами?

О пользе и вреде чрезмерного употребления кофе в качестве душистого напитка наслышаны все, но имеет он, кроме его красящих качеств, и значительное влияние на структуру волос. К примеру окрашивание кофейной гущей, а также маски лосьоны на ее основе:

укрепляют корни волос под воздействием кофеина за счет улучшения микроциркуляции кожи головы

защищают волосы от внешних раздражителей, вроде воздействия солнечных лучей и механических повреждений

подавляет гормон тестостерон, который отвечает за скорость выпадения волос

за счет эфирных масел делает волосы более объемными и блестящими.

Также кофе на волосах подсушивает жирную кожу головы, после его использования шевелюра меньше электризуется и становится более послушной.

К недостаткам окрашивания кофе можно отнести недолгосрочность оттенка (смывается за 3-4 мытья; процедуру окрашивания необходимо повторять 1-2 раза в неделю для накопительного эффекта), пигмент может окрашивать подушку еще 2-3 дня после процедуры, высока длительность процедуры по сравнению с химическими красителями (от 30 минут до 3 часов).

Что делает кофе с волосами / pixabay.com

Что будет, если покрасить волосы кофе: для блондинок, брюнеток, рыжих, русых и с сединой

Кофейную гущу ценят за ее натуральные свойства, красящие, как правило – вторичны. Однако многие женщины отдают предпочтение кофе в качестве красителя. Особенно если хочется обновить оттенок без большого риска и вреда для волос.

Так темные волосы после кофейного окрашивания приобретают более глубокий каштановый оттенок с легкой красной искоркой. Натуральный цвет шевелюры усиливается, становится более насыщенным.

На рыжие волосы кофейный оттенок ложится глубокой медью с натуральным здоровым сиянием. Слишком яркого оттенка ожидать не стоит, кофе с большей вероятностью сделает натуральный цвет локонов более спокойным, но не тусклым.

Русые волосы прокрашиваются кофе равномерно и без проблем. Они становятся на пару тонов темнее, уходя скорее в розовый, нежели чем в рыжий цвет. На русых волосах хорошо экспериментировать со временем выдержки кофейного красителя на волосах, и менять глубину оттенка в соответствии с настроением.

Что будет если покрасить волосы кофе / pixabay.com

Блондинкам специалисты советуют сперва поэкспериментировать с окрашиванием на одной незаметной пряди – окрашивание кофе для светлых волос часто имеет непредсказуемый эффект. Цвет может проявиться пятнами, или "выдать" желтизну или эффект выгоревших волос. С другой стороны вымыть кофейный колер с волос можно всего за неделю, так что если вы готовы рискнуть, то попробовать стоит хотя бы из любопытства.

Окрашивание кофе для седых волос подходит лишь как экстренная помощь, когда нужно закрасить корни, а времени на покупку химического препарата нет. Оттенок будет зависеть от изначального цвета ваших волос до того, как они покрылись благородным серебром, и смоется при первом же мытье головы. Впрочем, седовласым красоткам можно использовать кофе (как самостоятельный продукт, или добавляя его в лосьон для волос) в качестве оттеночного бальзама. От снежно-белого до жгучей брюнетки за несколько использований трансформации не произойдет, но добавить вашим волосам естественный, слегка шоколадный оттенок возможно.

Специалисты не рекомендуют красить волосы кофе или использовать самодельные препараты и маски на его основе сразу после окрашивания аммиачной краской или химической завивки – результат может оказаться непредсказуемым. В лучшем случае цвет просто пойдет пятнами.

Как покрасить волосы кофе: пошаговая инструкция

Способ 1. Заварить крепкий кофе в турке (3 ст. л. молотых зерен на 5-7 ст. л. воды). Постоянно помешивая, довести жидкость до кипения. Настаивать под крышкой около 20 минут. Затем снять крышку, дать краске остыть до комфортной температуры (лучше, чтобы смесь была теплой – не ледяной и не обжигающе горячей). Нанести кофе на волосы на 40+ минут. Для терапевтического эффекта в краску перед нанесением можно добавить несколько капель эфирного масла апельсина, лимона, чайного дерева или корицы.

Способ 2. Заварить крепкий кофе (1.5-2 ст. л. на 200 мл воды) на медленном огне. Дать напитку остыть, отцедить от гущи. В бальзам или маску для волос влить готовый напиток и добавить 2 ст. л. свежего молотого кофе. Тщательно перемешать, нанести средство под пленку.

Способ 3. Заварить кофе как в предыдущем рецепте, но в объеме 1.5-2 литров. Вылить кофе в один таз, и приготовить второй. Из одной емкости, стоя над второй, поливать волосы, попеременно меняя их. Тщательно распределяйте жидкость по всей длине волос. Для заметного эффекта необходимо 15-20 полосканий кофе.

Как покрасить волосы кофейной гущей / pixabay.com

Важно помнить:

Кофе необходимо наносить на сухие не свежевымытые волосы.

Использовать стоит натуральный кофе мелкого помола. Растворимый кофе для окрашивания волос подходит лишь в качестве одноразового экстренного средства.

Если хочется получить легкий оттенок и в целях экономии, для окрашивания или изготовления масок и бальзамов для волос на основе кофе можно брать уже спитую гущу.

Кофе, сваренный как во втором или третьем способе (густая кашица или жидкость), можно добавлять во время приготовления хны и басмы.

После нанесения кофейной гущи на волосы, их лучше всего укутать пищевой пленкой и полотенцем сверху – так краска возьмется быстрее.

Чем больше вы держите кофе на волосах, тем глубже и насыщенней будет цвет. Обычно время окрашивания длится от 30 минут до 2 часов в зависимости от желаемого результата.

Смывать краску (особенно если использовалась гуща) придется очень долго. Для этого используйте теплую воду и шампунь для волос на натуральной основе (без парабенов, силиконов и SLS).

Сушить волосы после кофейного окрашивания лучше всего естественным способом. Например, на солнце.

Окрашивание волос кофейной гущей / pixabay.com

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