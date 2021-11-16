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Бизнес-партнер Кауфмана может быть замешан в контрабанде сигарет - СМИ

16 ноября 2021, 20:26
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16 октября в Венгрии выявили баржу с контрабандными сигаретами. Их переправляли из Измаила в Будапешт под видом соли.

сигареты, курение
подробности контрабанды сигарет / Фото REUTERS

Большую партию контрабанды сигарет, замаскированных под соль, могло отправить в Венгрию ООО "Ньюэнерджи" одесского банкира Александра Мамонтенко — бизнес-партнера табачного монополиста Бориса Кауфмана и экс-нардепа Александра Грановского, пишет Obozrevatel.

16 октября в Венгрии выявили баржу с контрабандными сигаретами. Их переправляли из Измаила в Будапешт под видом соли ГП "Артемсоль". Партия оказалась для Венгрии рекордной. В 2021 году таких поставок было три, общая стоимость — $3 млн. Грузополучатель — польская фирма KristalInvestSpolkaAkcyjna, управляющим партнером которой является Вячеслав Бадагов, сын экс-министра транспорта Владимира Бадагова.

"Польской фирме в схеме отведена роль посредника. Получить контрабандный груз должна была румынская RenaissanceStar SRL По данным международной базы ImportGenius, один из основных партнеров румынской RenaissanceStar SRL в Украине – ООО "Ньюэнерджи"", — говорится в материале.

Фирма "Ньюэнерджи" принадлежит Мамонтенко и его семье. Согласно Рееестру судоходства, компания распоряжается причальным комплексом в порту Измаила, откуда были отправлены контрабандные сигареты. Фирма специализируется на обслуживании водного транспорта и оптовой торговле табаком. Через собственный порт отгружает товары в Румынию, ОАЭ, Индию, Катар, Кувейт.

Мамонтенко вместе с Александром Грановским являются бизнес-партнерами Бориса Кауфмана, собственника "Тедис Украина", монополиста на рынке дистрибуции табака. "Ньюэнерджи" Мамонтенко и "Тедис" Кауфмана настолько близки, что даже имеют один юридический адрес — Одесса, проспект Шевченко, 4А.

"Находка венгерских таможенников может указывать на наличие крупной контрабандной сети с большими партиями нелегальных сигарет, развитой логистикой и связями. В Украине нити этой истории могут вести к скандально известным фигурам. Одна из них — Борис Кауфман — табачный монополист, который без 5 минут официально контролирует весь белый (и теневой?) оборот сигарет. Второй — его ближайший соратник и деловой партнер Мамонтенко — с собственной транспортной компанией и причалом в одном из крупнейших портов страны", — говорится в материале.

В прошлом Кауфман и Мамонтенко были совладельцами банка АКБ "Финбанк", из которого вывели на подконтрольные себе фирмы 900 млн грн кредитных средств. Партнеры числятся авторами патента на композицию ингредиентов для одной известной водки. Оба имеют интерес на табачном рынке. АМКУ неоднократно обвинял "Тедис" в антиконкурентных согласованных действиях и наложил штрафов на общую сумму 3,4 млрд грн.

viber
контрабанда сигареты Кауфман Артемсоль Александр Грановский новости Украины
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