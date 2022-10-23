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Безжалостные борцы с пылью: где нужно хранить пылесос и швабру

23 октября 2022, 19:16

Хороший интерьер мало сделать — нужно еще и постоянно работать над ним. Главред разбирался в вопросе " Где хранить инвентарь для уборки?".

Пылесос, швабра
Пылесос, швабра / https://ua.depositphotos.com

Где хранить пылесос и швабру

Крайне важно всегда все для мелочей предусматривать ‒ и уже на этапе ремонта подумать, куда же лучше всего спрятать аксессуары (для того, чтобы они не испортили общий вид интерьера). Есть несколько проверенных вариантов.

Вертикальные выдвижные ящики. Вертикальные системы хранения действительно экономят место, а их передние части легко превратить в украшение интерьера. Такие дверцы легко нарушат монотонный строй горизонтальных ящиков и будут радовать глаз.

Оставить на виду. В прихожей, мастерской и других помещениях, где мусор появляется чаще, чем в жилых комнатах, средства уборки разумно держать на расстоянии вытянутой руки. Устраивает ли Вас система хранения, при которой швабра или метла будет на виду, — вопрос индивидуальный, но, если хозяин жилья видит в этом комфортное решение, а не угрозу для интерьера, можно попробовать не прятать инвентарь в шкафы и ящики.

В отдельной комнате. Самый непростой способ. Если у Вас большая квартира или, еще лучше, собственный дом, то проще всего сделать отдельную хозяйственную комнату. Соответственно, дополнительные створки и фасады там ни к чему. Еще лучше, если в квартире есть ниша — хранить щетки и химию можно именно там, оставив в небольшом помещении пространство для свободного движения.

Пылесос

Где хранить пылесос по фен-шуй

Как говорят специалисты по эзотерике, пылесос помогает осуществлять планы, которые связаны с бытовой техникой ‒ причем не только в жилье, но и вообще в жизни. Но его категорически не рекомендуется хранить пылесос в детской либо в гостиной (комнате отдыха).

Пылесос во время уборки очищает пространство и стимулирует движение энергии ци во всем помещении. Рекомендуется производить уборку по ходу солнца, начиная с Востока, а заканчивать в центре комнаты. Таким образом можно активизировать позитивную энергию и задать ее правильное течение в направлении роста и развития личности.

К слову, одна из основных характеристик бытовых приборов – то, как они сильно шумят и как мощно вибрируют. Тут подход весьма просто ‒ чем меньше шума и вибрации, тем лучше. Ведь аналогично меньше будет и плохое воздействие на энергетику помещения и на здоровье человека.

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