Безымянный и указательный палец: что можно сказать по пальцам рук

Довольно часто характер человека можно определить по внешним признакам. Мы расскажем, что говорят пальцы рук о человеке и как руки описывают характер.
Что можно сказать о человеке по его руке - длина пальцев
Пальцы могут многое рассказать о характере. Секрет кроется в безымянном и указательном пальце. Есть три типа: А, В и С. О каждом из них мы расскажем далее.
Тип А - безымянный палец длиннее указательного
Такие люди очаровательны и могут найти общий язык со всеми. Тем не менее, они немного более агрессивны и быстро идут на риск. Это также означает, что этот тип людей часто зарабатывает больше денег, чем их коллеги с более коротким безымянным пальцем.
Тип В - безымянный палец короче указательного
Что можно сказать по пальцам рук с такой длиной? Люди с такими руками очень уверены в себе и даже могут быть немного самовлюбленными. Эти люди без проблем часто бывают одни и не любят, когда их беспокоят. Однако когда дело доходит до любви, они менее уверены в себе, поскольку не они делают первый шаг и проявляют инициативу.
Тип С - безымянный и указательный пальцы имеют одинаковую длину
Люди с такими руками — хорошие посредники, очень верные и любящие. С этим типом людей все сбалансировано. Они спокойны, и кажется, что все идет гладко, будто все организовано свыше.
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