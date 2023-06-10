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Безымянный и указательный палец: что можно сказать по пальцам рук

Елизавета Бельмас
10 июня 2023, 15:27 обновлено 10 июня, 15:30
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Главред расскажет, что говорят пальцы рук о человеке и как определить характер по ладони.
Что можно сказать по пальцам рук
Что можно сказать по пальцам рук / коллаж: Главред, фото: pexels

Довольно часто характер человека можно определить по внешним признакам. Мы расскажем, что говорят пальцы рук о человеке и как руки описывают характер.

Что можно сказать о человеке по его руке - длина пальцев

Пальцы могут многое рассказать о характере. Секрет кроется в безымянном и указательном пальце. Есть три типа: А, В и С. О каждом из них мы расскажем далее.

Тип А - безымянный палец длиннее указательного

Такие люди очаровательны и могут найти общий язык со всеми. Тем не менее, они немного более агрессивны и быстро идут на риск. Это также означает, что этот тип людей часто зарабатывает больше денег, чем их коллеги с более коротким безымянным пальцем.

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Тип В - безымянный палец короче указательного

Что можно сказать по пальцам рук с такой длиной? Люди с такими руками очень уверены в себе и даже могут быть немного самовлюбленными. Эти люди без проблем часто бывают одни и не любят, когда их беспокоят. Однако когда дело доходит до любви, они менее уверены в себе, поскольку не они делают первый шаг и проявляют инициативу.

Тип С - безымянный и указательный пальцы имеют одинаковую длину

Люди с такими руками — хорошие посредники, очень верные и любящие. С этим типом людей все сбалансировано. Они спокойны, и кажется, что все идет гладко, будто все организовано свыше.

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