"Безумная неделя": куда Россия нацелила свои силы и где готовит наступление - гороскоп для Украины

Гороскоп для Украины / pixabay

После освобождение ВСУ Херсона оккупанты готовят хитрый план обстрела украинских городов. Как отмечает астролог Яна Эзотериска, эта неделя будет очень сложной для многих регионов Украины, безумие оккупантов только настораживает.

"Украина будет держать свои позиции. Идет соединение сил, чтобы противостоять агрессору. У оккупантов планы все те же. Они хотят ввести страх. Угрожающая риторика России продолжается. На этой неделе будут продолжаться лишения коммуникации. Могут быть смертельные удары. Карта 10 Мечей - это большой удар, которые разрушают огромные количества территории и людских судеб", - добавила астролог Яна Эзотеричка, передает Главред.

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"В Черкассах выпадает карта боя. Могут быть прилеты, но будут отбивания атак", - говорится в прогнозе.

Столицу Украины ждут новые испытания.

"В Киеве на этой неделе будут смерти. Карта Времени показывает, что длительный промежуток времени будут отстраивать энергосистему. Ситуация очень запутана. В Киеве неделя будет достаточно сложной", - сказала она.

Также астролог отмечает, что в Светловодске может быть смертельный прилет.

"Неделя будет очень нелегкой в этом городе", - добавила она.

Агрессор попытается занять новые территории, говорится в прогнозе для Украины на неделю.

"В Днепре будет ожесточенная борьба. Городу стоит побеспокоиться, идет новое наступление. Это будет попытка наступления на город, могут напугать. Область и город Днепр под угрозой, но есть сила людей, которые не надут сбыться мечтам агрессора", - добавила Яна Эзотеричка.

"В Харькове идет возрождение, будет победоносная энергетика. Но нужно быть ответственным харьковчанам, там могут быть прилеты", - сказала она.

Астролог также отмечает, что в Виннице и Суммах проглядывается тяжелая военная энергетика.

"В Виннице могут быть хитрые планы оккупантов. Тут очень непростая военная энергия. Будет сложная ситуация в этом городе", - сказала астролог.

"В Суммах, к сожалению, могут быть разочарования и жестокие смерти. Стоит быть очень осторожным на этой неделе", - добавила астролог.

"В Хмельницке может быть какой-то удар по земле. Определенные опасения есть", - добавила астролог.

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"В Новой Каховке есть ожесточенный план, который они хотят использовать. Агрессор захочет использовать какой-то важный и весомый объект в этом регионе", - сказала она.

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"В Мариуполе оккупанты перегруппируются. После Нового года Мариуполь может быть наш. С началом 2023 может все только начинаться. У агрессора стоит план на уничтожение и зачистка города На Луганском и Донецком направлении Вооруженные силы Украины подбирают стратегии и планы, как действовать дальше. Сейчас страна-агрессор вводит свои манипуляцию, и жителям очень тяжело", - сказала Яна Эзотеричка в прогнозе на неделю.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Рубина Цибульская рассказала, что Украину ждут существенные победы на фронте в конце ноября 2022 года. Вооруженные силы Украины будут двигаться в правильном направлении для освобождения временно оккупированных территорий. По словам астролога, российские оккупанты начнут отступать с наших территорий уже к концу месяца.

До того астролог Ольга Медвецкая предупредила об опасности 8 ноября. Она предупредила, что в день лунного затмения есть риск радиационного поражения. Это может означать либо возможный ядерный удар, либо аварию на атомной электростанции.

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