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Неистовая головоломка: только настоящие интеллектуалы могут понять, что не так с часами

Алина Дембицкая
13 мая 2023, 01:50 обновлено 13 мая, 01:54
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Новая головоломка заставляет многих людей чесать головы, ведь на первый взгляд может показаться, что ошибки вообще нет.
головоломка
С этой головоломкой справляются только люди с высоким IQ / Коллаж: Главред, фото: Bright Side, pixabay.com

Головоломки всегда вызывают интригу и восхищение у людей всех возрастов. Они требуют наблюдательности и логического мышления для решения сложных задач. Среди всех головоломок существует особая категория, которая вызывает огромный интерес – это головоломки "ищи и находи". Эти головоломки ставят перед нами задачу найти определенный предмет, фигуру или деталь на изображении.

Новая головоломка заставляет многих людей чесать головы, ведь на первый взгляд может показаться, что ошибки вообще нет. Так, на рисунке изображен циферблат с цифрами, которые представлены на латинском языке. И где-то на изображении есть скрытая ошибка. У вас есть 4 секунды, чтобы найти ее.

Неистовая головоломка: только настоящие интеллектуалы могут понять, что не так с часами
Постарайтесь понять, что не так с этими часами / Bright Side

Удалось ли вам понять, что не так с настенными часами? Если да, то вы настоящий гений, ведь только самые наблюдательные могут справиться с этой сверхсложной задачей за 4 секунды. Если ошибку найти не удалось, то ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

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Если присмотреться, то можно увидеть, что цифры 9 и 11 перепутаны местами, что делает часы неправильно настроенными.

Неистовая головоломка: только настоящие интеллектуалы могут понять, что не так с часами
Цифры 9 и 11 перепутаны местами / Bright Side

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