Безумная головоломка для гениев: ошибку на изображении гостиной заметят только люди с высоким IQ

Сложная головоломка предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, который смотрит телевизор.

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Только люди с высоким IQ могут найти ошибку на изображении / Bright Side, ua.depositphotos.com

Разнообразные головоломки – отличный способ потренировать свой мозг и развить навыки наблюдения. Однако с новой головоломкой не каждый может справиться, ведь ошибку на изображении смогут заметить только настоящие интеллектуалы.

Как пишет Mirror, сложная головоломка предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, смотрящий телевизор. Если вы справитесь с этим за пять секунд или меньше, у вас, вероятно, впечатляющий IQ.

Так, на рисунке изображен мужчина, который отдыхает дома на диване, наслаждаясь чашкой горячего чая перед телевизором. На картинке также изображены две кошки, которые ходят по комнате. На первый взгляд может показаться, что на картинке ничего необычного нет, однако если поближе присмотреться, то можно заметить резкую ошибку. Попробуйте найти ее.

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Только люди с высоким IQ могут найти ошибку на изображении / Bright Side

Вы справились с этой задачей за пять секунд или меньше? Если да, то заслуженно похлопайте себя по плечу и не стесняйтесь немного похвастаться перед своими друзьями.

Конечно, как и во всех других вещах, чтобы стать умником, нужно время и усилия, поэтому не расстраивайтесь, если вам потребовалось немного больше времени. Если вы еще не справились с этой задачей, то вернитесь и попробуйте еще раз.

Надеемся, вы уже нашли ошибку, заключающуюся в том, что журнальный столик имеет только три ножки. Если бы это была настоящая сцена, стол, без сомнения, перевернулся бы.

Журнальный столик имеет всего три ножки / Bright Side

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти бесхвостого кота за 15 секунд среди десятков его товарищей. На рисунке изображены животные разного яркого окраса, поэтому выполнить задание не такое уж и просто.

Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 11 секунд найти всего одну лишнюю букву. С этой задачей справится лишь самые внимательные.

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