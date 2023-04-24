УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Безумная головоломка для гениев: ошибку на изображении гостиной заметят только люди с высоким IQ

Алина Дембицкая
24 апреля 2023, 17:30 обновлено 24 апреля, 17:32
64
Сложная головоломка предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, который смотрит телевизор.
головоломка
Только люди с высоким IQ могут найти ошибку на изображении / Bright Side, ua.depositphotos.com

Разнообразные головоломки – отличный способ потренировать свой мозг и развить навыки наблюдения. Однако с новой головоломкой не каждый может справиться, ведь ошибку на изображении смогут заметить только настоящие интеллектуалы.

Как пишет Mirror, сложная головоломка предлагает читателям найти ошибку на рисунке, где изображен человек, смотрящий телевизор. Если вы справитесь с этим за пять секунд или меньше, у вас, вероятно, впечатляющий IQ.

Так, на рисунке изображен мужчина, который отдыхает дома на диване, наслаждаясь чашкой горячего чая перед телевизором. На картинке также изображены две кошки, которые ходят по комнате. На первый взгляд может показаться, что на картинке ничего необычного нет, однако если поближе присмотреться, то можно заметить резкую ошибку. Попробуйте найти ее.

видео дня
головоломка
Только люди с высоким IQ могут найти ошибку на изображении / Bright Side

Вы справились с этой задачей за пять секунд или меньше? Если да, то заслуженно похлопайте себя по плечу и не стесняйтесь немного похвастаться перед своими друзьями.

Конечно, как и во всех других вещах, чтобы стать умником, нужно время и усилия, поэтому не расстраивайтесь, если вам потребовалось немного больше времени. Если вы еще не справились с этой задачей, то вернитесь и попробуйте еще раз.

Надеемся, вы уже нашли ошибку, заключающуюся в том, что журнальный столик имеет только три ножки. Если бы это была настоящая сцена, стол, без сомнения, перевернулся бы.

головоломка
Журнальный столик имеет всего три ножки / Bright Side

Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти бесхвостого кота за 15 секунд среди десятков его товарищей. На рисунке изображены животные разного яркого окраса, поэтому выполнить задание не такое уж и просто.

Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 11 секунд найти всего одну лишнюю букву. С этой задачей справится лишь самые внимательные.

Вас может заинтересовать:

интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

Суверенитет Украины – под сомнением: в КНР открестились от скандальных слов посла

Суверенитет Украины – под сомнением: в КНР открестились от скандальных слов посла

16:36 Мир
"Посоветуйтесь с РФ": в Венгрии выдвинули странное условие вступления Украины в НАТО

"Посоветуйтесь с РФ": в Венгрии выдвинули странное условие вступления Украины в НАТО

15:29 Мир
России грозит дворцовый переворот, верхушка обсуждает преемника Путина – ГУР

России грозит дворцовый переворот, верхушка обсуждает преемника Путина – ГУР

14:23 Политика
Все главные новости

Последние новости

17:50

Россияне могут выйти на "майдан": Буданов рассказал, при каких условиях

17:50

"Позволь сказать кое-что, что расстроит": Аффлек рассказал, сидит ли Лопес на диетеВидео

17:30

Безумная головоломка для гениев: ошибку на изображении гостиной заметят только люди с высоким IQ

17:16

10 самых неурожайных дней: лунный посевной календарь на май

16:36

Суверенитет Украины – под сомнением: в КНР открестились от скандальных слов посла

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:31

Для украинцев готовят новые проверки: кто может остаться без пенсииВидео

16:23

Многолетний нагар и жир моментально исчезнет: как очистить посуду с помощью клея – безумный фокус

16:16

Имунитет от войны на 5 лет: Золотарев назвал способ остановить Россию

16:12

Самая известная политическая сатира: 1+1 Украина покажет фильм Чарли Чаплина "Великий" диктатор"Видео

Реклама
16:06

3 простых секрета, которые никто не знал: рецепт вкуснейшего ризотто, аж тарелку будут облизыватьВидео

16:05

В какой день мая нельзя ничего делать: лунный календарь на май 2023

15:52

В Украине после долгого подорожания появятся новые цены на популярные овощи: объяснение экспертаВидео

15:43

"Зомби, хотел попасть на российской рынок": Киркоров рассказал "правду" о дружбе с Зеленским

15:34

Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилуВидео

15:29

"Посоветуйтесь с РФ": в Венгрии выдвинули странное условие вступления Украины в НАТО

15:08

Китайский гороскоп на май 2023: Свиньям – денежный риск, Тиграм – удача во всем

15:00

Политолог пояснил, что должно случиться для ускоренного вступления Украины в НАТОВидео

15:00

Две девушки, одна судьба: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Зиту и Гиту в одноименном фильме

14:34

"Боже мой, он шевелится": подростка признали мертвым, но он начал дышать у мамы на руках

14:23

России грозит дворцовый переворот, верхушка обсуждает преемника Путина – ГУРВидео

Реклама
14:13

"Два дня будут самыми разрушающими": астролог назвала, каких ждать неприятностей на этой неделеВидео

14:07

Гороскоп на завтра 25 апреля 2023: Водолеям - гармония, Рыбам - перспективаВидео

13:57

ГУР планировало массированный удар по Москве, но отложило операцию — WP

13:46

Киркоров ударил журналиста между ног за вопрос о прическеВидео

13:42

Дрон-камикадзе поразил объект в захваченном Севастополе: в Сети появилось видеоВидео

13:30

Голливудский украинец Лев Шрайбер станет отцом в третий разВидео

13:08

Новая девушка: бойфренд Лорак показал экзотическую красотку

12:58

Россия не применит ядерное оружие, когда ВСУ зайдут в Крым - БудановВидео

12:53

Китай дал заднюю: Пекин заявил об "уважении суверенитета" постсоветских стран

12:38

Отвадят насекомых или угробят урожай: что нельзя сажать рядом с бархатцами

12:20

Контрнаступление будет "чертовски сильным": ВСУ ударят через месяц-полтора — экс-шеф ЦРУ

12:11

Почему 25 апреля соль и сахар боялись трогать: приметы и что нельзя делатьВидео

11:48

Популярная российская актриса много лет скрывала особенного ребенка

11:48

Пятая статья НАТО или статус союзника: Золотарев оценил гарантии безопасности для УкраиныВидео

11:23

Воля ярко высмеял изуродовавшего себя КиркороваВидео

10:59

Ковры в СССР были везде: в чем причина их сумасшедшей популярностиВидео

10:42

Ночное небо озарилось разноцветными вспышками: украинцев поразило яркое северное сияниеФото

10:05

Под Москвой упал дрон с 17 кг взрывчатки: росСМИ пишут, что он украинский

09:44

Мощные взрывы в Севастополе: в ВСУ намекнули, ждать ли новую "бавовну"

09:40

Армия Украины готовится к контрнаступлению, народ настроен на победу – ЗеленскийВидео

Реклама
09:29

Мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины - БудановВидео

09:28

Сенполию нужно "напугать": как заставить цвести фиалкуВидео

09:18

"Если Крым будет первым забран - это не финал": Буданов объяснил, что будет считаться окончанием войныВидео

09:00

Двери в НАТО открыты, но Украину будут держать на пороге еще 5 лет - ЗолотаревЭксклюзив

08:52

Какой продукт нельзя есть после 40 лет, чтобы иметь тонкую талию

08:44

"Киев будет новой столицей России!": у россиян началась истерика и паника из-за "бавовны" в КрымуВидео

08:32

Россия может применить Черноморский флот для отражения контрнаступления ВСУ – ISW

08:15

Самые слабые места российской армиимнение

07:57

Гороскоп на сегодня 24 апреля 2023: Скорпионам – нервный срыв, Девам – расслабленостьВидео

07:52

В боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ из Прикарпатья

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять