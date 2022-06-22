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Безалкогольное пиво: сколько следует пить и можно ли садиться за руль

22 июня 2022, 09:30

Среди людей, которые отказались от спиртных напитков, безалкогольное пиво пользуется популярностью. Однако следует помнить правила его употребления.

Пиво машина
После безалкогольного пива за руль можно садиться, выпив в среднем 0,5 л или одну бутылку / ua.depositphotos.com

Разговоры о безалкогольном пиве в компании друзей зачастую порождают множество дискуссий. Убежденные сторонники трезвости считают, что такой напиток вряд ли способствует здоровому образу жизни, поскольку в нем содержится доля процента алкоголя. Любители традиционного пива могут считать его суррогатом, который лучше и вовсе не употреблять. Однако есть и настоящие ценители такого пива – они предпочитают кружку или баночку безалкогольного вместо обычного напитка из пивных дрожжей.

Пиво безалкогольное появилось в США в 1919 году, когда в стране царил сухой закон. Тогда американские власти запрещали продажу в обществе алкоголя с процентом спирта выше 1,28. Чтобы повысить прибыль, компании снижали долю этанола в пиве, которое отпускали на продажу. В 1933 году разрешили пиво с содержанием этанола в 3,2%, а поправка в закон была отменена.

Впрочем, на Западе к тому времени привыкли к безалкогольному пиву. Популярность спиртного напитка резко выросла в 1970-х годах в Европе и Америке. Научно-технический прогресс привел к появлению у многих людей автомобилей, а за рулем, как всем нам хорошо известно, употреблять спиртное строго запрещено.

Можно ли опьянеть от безалкогольного пива

Производители напитка, несмотря на технологию использования мембранной фильтрации, не могут полностью удалить из него алкоголь. Нормой считается погрешность от 0,1 до 0,5% спирта в 100 мл напитка.

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Безалкогольное пиво популярно среди тех, кто отказался от спиртных напитков / ua.depositphotos.com

Можно ли опьянеть от безалкогольного пива и сколько бутылок для этого надо выпить – вопрос риторический. Преимущественно бытует мнение, что это невозможно, поскольку нужно поглотить огромные объемы напитка. Впрочем, бывают случаи, когда человек действительно может почувствовать ощущение легкого опьянения.

Могут ли пить безалкогольное пиво женщины и дети

Среди категории людей, которым не рекомендуется употреблять пиво без алкоголя – женщины и дети. К примеру, такой пивной напиток, как Балтика 0 лучше не употреблять беременным, кормящим мамам. Специальные элементы в виде консервантов и ароматизаторов могут крайне негативно повлиять на развитие плода.

Также безалкогольный пивной напиток лучше не пить людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, почек и старикам.

Лечение, таблетки и безалкогольное пиво

Врачи зачастую придерживаются мнения о том, что прием антибиотиков и безалкогольного пива несовместимы. В таком напитке, пусть даже и в небольших дозах, но все же содержится алкоголь. Во время приема препаратов употребление пива может привести к ухудшению здоровья человека. Лекарственные препараты плохо усваиваются организмом в сочетании с безалкогольным пивным напитком. Замедляется и процесс выведения из организма активных веществ.

Таблетки похмелье
Таблетки с безалкогольным пивом врачи совмещать не рекомендуют / ua.depositphotos.com

Комбинация антибиотики+ безалкогольное пиво могут привести к отравлению и проявиться в слабости, головной боли, тошноте, поносе и других симптомах.

Можно ли пить безалкогольное пиво за рулем

Пить или не пить безалкогольное пиво перед тем, как садиться за руль, остается вопросом дискуссии. Министерство юстиции Украины позволяет быть за баранкой в ситуации, когда в крови не больше 0,2 промилле алкоголя. Безалкогольное пиво содержит до 0,05 промилле алкоголя. Не исключено, что вы выпьете 4 банки безалкоголки, а алкотестер подведет.

Чтобы не попасть в ситуацию, когда придется объясняться с полицией, перед употреблением пивного напитка и посадкой в машину следует заранее изучить состав подобного пива.

Пиво машина
Можно ли пить безалкогольное пиво за рулем остается вопросом дискуссии / ua.depositphotos.com

Если выпить 0,5 безалкогольного пива, уровень этанола в крови не превысит нормы. Через 10-15 минут запах алкоголя выветрится, и скорее всего, алкотестер покажет ноль. Перегар сохраняется даже в том случае, если человек выпил незначительную дозу.

Одна бутылка безалкогольного пива не приведет к штрафу за вождение в нетрезвом виде. А вот выпитые за 10 минут 2 бутылки приблизят человека к зоне риска.

В общем, не рекомендуется пить больше 1-2 банок безалкогольного пивного напитка перед тем, как садиться за руль. Нужно подождать определенное время, прежде чем куда-то ехать. Можно приобрести и тестер, чтобы проводить самостоятельный контроль.

пиво
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