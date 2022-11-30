Без весов и мерного стакана: как отмерить нужное количество муки

Используя один стакан вы с легкостью можете отмерить даже килограмм муки.
Часто бывает, что муку нужно срочно использовать, но весов либо нет, либо они в нерабочем состоянии. Обычно люди используют столовые приборы как замену данному виду оборудования.
Для этого идеально подходит обычный стакан объемом 200 или 250 миллилитров.
Сколько муки в 200-мл стакане?
Данный объём позволяет вместить 130 грамм муки без горки. (Здесь и далее иметь в виду, что ингредиент насыпается до краёв, а не до ободка). Важно отметить, что речь идёт о непросеянной муке в неутрамбованном виде.
Все потому, что размер этих трёх вариантов существенно отличается. Во втором случае муки выйдет всего 100-110 грамм, а в третьем – все 180, что примерно в полтора раза больше исходного варианта.
Сколько муки в 250-мл стакане?
Стаканы в 250 мл распространены гораздо шире. Возможно, потому, что их можно использовать для измерения большего объёма.
В этот вид помещается 160 грамм муки без горки. Опять же в непросеянном и неутрамбованном виде. Иначе выйдет 130-140 и 210 грамм соответственно.
Таблица быстрых мер муки по количеству стаканов
Используя один стакан вы с легкостью можете отмерить даже килограмм муки.
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