Без строгих запретов и с интересной альтернативой: как отучить ребенка от "залипания" в телефоне

Чтобы отучить ребенка от сидения в телефоне, родители должны уделять ему больше времени / ua.depositphotos.com

В наше время уже не редкость – увидеть ребенка с мобильным телефоном. Фактически малыши уже активно пользуются различными гаджетами, когда им только исполняется несколько лет, и для этого даже не просят помощи родителей. Но радоваться таким успехам находчивых малышей не стоит, ведь гаджеты могут плохо влиять на здоровье ребенка, ухудшать зрение и сон, снижать иммунитет, замедлять развитие речи и моторики.

Кроме этого, у детей довольно быстро формируется зависимость от гаджетов, и если "пустить на самотек" их использование – потом будет уже труднее отучить ребенка постоянно сидеть в телефоне или планшете.

Главред собрал ряд советов психологов, как отвлечь ребенка от телефона или планшета.

1. Не пользуйтесь гаджетами перед ребенком

Для детей именно родители являются главным примером для подражания. А когда ребенок видит, как его мама и папа сами не выпускают телефоны из рук – он воспринимает пользование гаджетами как норму. Поэтому старайтесь как можно реже использовать "чудеса техники" перед детьми.

2. Чаще занимайтесь чем-то вместе

Совместная деятельность очень сближает родителей и детей. К тому же таким образом можно не только оттянуть своих чад от телефонов, но и приучить их помогать вам в быту. Поэтому смело привлекайте их, когда идете на кухню готовить или собираетесь устроить генеральную уборку.

Реклама

Для детей такую работу можно организовать в форме игры, или сделать их ответственными за определенную часть работы – чтобы они чувствовали, что их помощь для вас действительно важна. И не забывайте хвалить их за тот вклад, который они сделали в домашнюю работу – тогда любой труд для них будет иметь смысл и будет интересным.

3. Найдите альтернативное занятие

Подумайте, чем можно заменить игры на компьютере, общение в соцсетях или постоянное сидение в телефоне. Обратите внимание, что еще интересно для вашего ребенка, какие у него интересы – и предложите ему равнозначную замену. Это может быть, например, посещение кружков, секций и тому подобное.

Если ваш ребенок следит за любимой футбольной командой – поиграйте вместе футбол или отдайте его на соответствующую спортивную секцию, если любит слушать определенную музыку – сходите на концерт, любит есть торты – испеките вместе торт и т.п.

4. Помогите ребенку социализироваться

Обучите ребенка принципам общения, помогите найти друзей и поощряйте общение с другими детьми. Живое общение со сверстниками поможет оторвать ребенка от планшета или смартфона. Благодаря играм с друзьями ребенок получит новые знания и умения, будет учиться работать в команде, отстаивать свои интересы и так далее.

5. Заведите домашнее животное

При этом часть обязанностей по уходу за ним делегируйте ребенку. Например, ребенку можно поручить кормить животное или гулять с ним. Такие обязанности не только сделают ваше чадо более ответственным и заставят чувствовать свою важность, но и помогут открыться и социализироваться. Это особенно полезно детям, которым трудно найти друзей.

При этом не обязательно заводить собаку или кошку – можно остановиться на черепашке или хомячке, которые занимают меньше места и менее прихотливы в уходе.

6. Научитесь говорить "нет"

Если ребенок постоянно с телефоном, планшетом или компьютером, можно не запрещать пользоваться ими полностью, а ввести строгие ограничения на время, которое он с ними проводит. Установите некоторый временной лимит для ежедневного использования в разумных пределах.

Также можно запретить пользоваться телефоном, например, во время еды, прогулки, общения с родными или прихода гостей. При этом нельзя просто запретить ребенку в определенное время пользоваться гаджетами – стоит объяснить ему причину такого решения.

Следовательно, ребенка можно отучить постоянно сидеть в гаджетах, если его жизнь будет наполнена общением, яркими событиями, совместно проведенным временем с родителями и друзьями.

Читайте также: