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Без стирки и химчистки: как реанимировать засаленные рукава и воротник на пуховике

13 сентября 2022, 17:34

При помощи даже подручных средств можно вернуть вашим вещам прежний вид.

Воротник
Как почистить засаленные рукава и воротник на пуховике / скриншот

Испачканный воротник на куртке или пуховике - это настоящая головная боль. Именно эти элементы одежды загрязняются сильнее и быстрее всего.

Также засаливаются и рукава в тех местах, которые соприкасаются с кожей. Главред разбирался, как эффективно избавиться от неприятного блеска без стирки и химчистки.

Поможет средство для мытья посуды

Для очищения воротника верхней одежды необходимо смешать в емкости 200 мл теплой воды и 1 ч. л. средства для мытья посуды. С помощью губки или щетки нанесем готовый раствор на воротник и пройдемся по ткани круговыми движениями. Смоем средство теплой водой и дадим воротнику высохнуть.

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Зубной порошок

Засаленные воротник и рукав "реанимировать" может зубной порошок. Порошок в сухом виде распределим на грязные места куртки, смочим салфетку или губку и начнем растирать. Зубным порошком обрабатываем не только пятна, но и участки вокруг них. Спустя 10 минут раствор можно смыть теплой водой.

Нашатырный спирт

Компонент борется с разного рода загрязнениями: избавит спирт от засаленных пятен, которые часто встречаются в зоне воротника, рукавов и карманах. Для приготовления моющего состава понадобятся компоненты:

  • нашатырный спирт – 1 ст. ложка;
  • 3%-я перекись водорода – 1 ст. ложка.

Их смешивают, а затем в полученном растворе смачивают губку и растирают ей проблемные места на пуховике. Оставляют на пять минут и смывают чистой водой. Как правило, одного применения хватает, чтобы избавиться даже от сложных пятен.

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Автор: Сергей Кущ
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