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Без слез: как быстро нарезать лук и не расплакаться

8 ноября 2022, 05:47

Главред собрал самые лучшие способы, как просто и легко порезать лук, не проронив ни единой слезинки.

лук
Нарезать лук без слез очень легко / ua.depositphotos.com

Лук – это универсальный ингредиент, без которого просто невозможно обойтись на кухне. Вариантов использования лука есть множество: его можно мариновать, запекать или жарить. С добавлением лука каждое блюдо будет иметь особый и неповторимый вкус и аромат.

Однако прежде чем лук попадет в блюдо, его нужно нарезать. Каждая хозяйка по собственному опыту знает, что это не самый приятный процесс, ведь лук заставляет нас плакать. Главред собрал для вас самые лучшие способы, как просто и легко порезать лук, не проронив ни одной слезинки.

Почему лук вызывает слезы?

Прежде всего нужно разобраться, почему мы плачем во время нарезки лука. Дело в том, что этот овощ содержит в своем составе лакриматор (от лат. lacrima – слеза). Во время попадания лакриматора в глаза выделяется серная кислота, которая и раздражает слизистую глаза. В связи с этим главной задачей во время нарезки лука является снижение активности лакриматора. Далее рассказываем, как это сделать.

Охлаждение лука

Активность лакриматора снижается в десятки раз, если перед нарезкой положить лук на 30 минут в холодильник. Также можно положить лук на 15 минут в морозильную камеру. Заметьте, что лук нужно охладить, а не заморозить. В противном случае он станет непригодным для использования, ведь размякнет. Вместе с луком можете положить в морозильную камеру и нож для нарезки – эффект будет намного лучше. Когда прошло 15 минут, достаньте лук и начинайте быстро нарезать его, чтобы он снова не стал теплым.

Вентилятор или вытяжка

Порезать лук без слез поможет включенный вентилятор или вытяжка, ведь активные вещества будут испаряться и не успеют попасть в глаза. Снизить концентрацию едких веществ поможет также открытое окно. Чтобы усилить эффект, можете во время нарезки лука слегка дуть на него.

Зажженная свеча

Пламя свечи способно окислять все вещества, которые выделяются во время нарезки лука. А потому можете просто зажечь свечу и поставить ее недалеко. Если дома нет свечи, то можете нарезать лук рядом с включенной конфоркой.

Уксус или лимон

Нейтрализовать активное действие лакриматора поможет также уксус или лимон. Для этого нужно намазать уксусом или ломтиком лимона доску для нарезки. Таким образом во время нарезки лука слез будет намного меньше.

Жевательная резинка

Чтобы не плакать во время нарезки лука нужно жевать резинку. С помощью этого способа вещества, которые вызывают слезы, окисляются. Заменить жевательную резинку можно также петрушкой. К тому же петрушка является гораздо более полезной для нашего организма.

Это и все способы, которые мы собрали для вас. В заключение добавим, что перед нарезанием лука важно выбирать острый нож без зубцов. Таким образом поверхность лука будет меньше травмироваться, а следовательно лакриматор будет выделяться в меньшем количестве. Также во время нарезки лука отрезайте корешок в последнюю очередь, ведь в этой части овоща содержится больше всего серных соединений.

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