Без окрашивания и стрижки: ученые назвали способ остановить процесс появления седых волос

Ученые назвали способ остановить процесс появления седых волос / instagram

Снижение уровня стресса может приостановить процесс появления седых волос. Согласно недавнему исследованию, есть способ восстановить цвет седеющих прядей без применения краски для волос.

Появление седины, вызванное стрессом, может быть восстановлено, если устранить причину переживаний, говорится в материале eLife.

По словам старшего автора исследования Мартина Пикарда, его эксперимент дает глубокое представление о старении.

"Наши данные дополняют растущий объем доказательств, демонстрирующих, что старение человека не является линейным, фиксированным биологическим процессом, но может быть, по крайней мере частично, остановлено или даже временно обращено вспять", - отметил Пикард.

Читайте такжеПочему после коронавируса выпадают волосы: ответ МинздраваВ исследовании приняли участие 14 добровольцев, которые были проанализированы исследователями. Людей также попросили вести дневник стресса, оценивая его уровень каждую неделю. Ученые заметили, что некоторые седые волосы снова приобрели первоначальный цвет, и связали это изменение со снижением стресса, что, по их мнению, связано со связью между разумом и митохондриями.

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"Был один человек, который уехал в отпуск, и прядь волос на его голове во время отдыха снова потемнела", — сказал Пикард.

Однако нет никакой гарантии, что уменьшение стресса восстановит цвет волос, особенно у тех, кто поседел давно. Исследователь отметил, что уменьшение стресса у 70-летнего человека, который был седым в течение многих лет, способно уменьшить количество седых волос на голове.

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