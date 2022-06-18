Без мыла в душу: 4 знака зодиака, которые не отличаются чувством такта

Гороскоп на июль 2022 - 4 самых бестактных знака зодиака / depositphotos.com/

Четырех представителей зодиакального круга природа наделила особым любопытством, недодав чувства такта и деликатности. Эти знаки часто ставят собеседника в неловкое положение.

К кому из знаков средина лета будет наиболее благосклонна, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Астрологи назвали знаки, которые своими неожиданными вопросами могут вогнать в ступор любого.

Овен

Бесцеремонность Овнов не знает границ. Они без стыда могут задавать вопросы личного характера, чтобы удовлетворить свое любопытство. Чувство неловкости они испытывают редко, а стыда и подавно. Они могут открыто обсуждать любую тему, и не задумываются о том, что могут поставить других в неловкое положение.

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Близнецы

Представители знака воздушной стихии не привыкли забивать себе голову какими-то правилами и нормами. Они легко находят общий язык с людьми и покоряют их своим интеллектом и эрудицией. Вот только легкомысленность знака и стремление собрать как можно больше сплетен, чтобы быть в курсе всего, зачастую отталкивают окружающих.

Дева

Девы очень хорошо маскируются под личиной благопристойных людей, никогда не задавая в лоб неудобные вопросы. Однако люди этого знака могут выведывать нужную им информацию окольными путями, часто прибегая к хитрости. Главный их страх это то, что люди могут обнаружить их неподдельный интерес к какому-либо каверзному вопросу. Они собирают информацию до мельчайших деталей и могут использовать ее в своих целях.

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Стрелец

Мимо Стрельца не проходит ни одно событие. Эти люди всегда в курсе "что, где когда" и с радостью делятся подробностями личной жизни не только своей, но и тех людей, кто по неосторожности сболтнул лишнего. Они склонны донимать своих собеседников бестактными и зачастую лишенными смысла вопросами. К тому же, они часто любят высказывать свою точку зрания. Даже если их и не спрашивали.

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