Без какого вещества возникнут проблемы с сердцем - ответ диетолога/ ua.depositphotos.com

Значимую роль для работы человеческого организма играет селен, а дефицит этого вещества может привести к серьезным проблемам и заболеваниям. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала врач-диетолог Ирина Рыль.

"Селен — мощный антиоксидант. Обладает способностью предотвращать повреждение ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы и разрушать раковые клетки. Селен позволяет устранить воспалительные процессы в организме и снизить уровень маркера воспаления CRP (C-реактивный белок - прим. ред.). Согласно результатам исследований, ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови. И теория свободных радикалов это подтверждает", — говорит медик.

Рыль подчеркнула, что селеном богаты бразильский орех, устрицы, морепродукты, яйца, сардины.

"Дефицит селена в организме может привести к возникновению таких заболеваний, как аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз. У людей с болезнью Альцгеймера выявляется критически низкий уровень селена. В то время как употребление его в терапевтической дозе позволяет улучшить ситуацию. Селен является антагонистом мышьяка, защищает организм от воздействия кадмия, свинца, таллия, ртути. Преимуществом селена является то, что он реактивирует витамины С и Е обратно в их активное состояние, поэтому селен, витамины С и Е, а также цинк хорошо сочетаются в один прием, усиливая действие друг друга", — подытожила диетолог.

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