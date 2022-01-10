Без каких продуктов организм быстро стареет: диетолог дала ответ

Какие продукты нужно есть зимой / pixabay

В зимнее время нельзя отказываться от ряда продуктов, чтобы организм не дал сбой.

Как отмечает диетолог Анна Коновалова, для сохранения качества кожи важен сбалансированный рацион.

По словам специалиста, нельзя выделить несколько продуктов, которые сами справятся с этой задачей.

"Учитывая изменения в питании, связанные с зимним периодом, нужно обратить внимание, конечно, на рыбу. Это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций по 110-140 граммов в неделю. Идеально, если одна из этих порций будет жирной рыбой", - сказала диетолог, передают РИА Новости.

Также специалист напомнила о пользе овощей и фруктов, так как они являются источником витаминов, микроэлементов, клетчатки.

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"Старайтесь ежедневно употреблять не менее пяти-шести порций. Добавляйте в рацион и орехи, семена, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами. Это высококалорийные продукты, поэтому достаточно съедать не более 20-30 граммов в день", - поделилась диетолог.

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