Без химии и мучений: как избавиться от пырея народным средствами

Пырей - неприятный сорняк, от которого не так просто избавиться.

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Как избавиться от пырея народными способами / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Пырей - одна из самых неприятных проблем, с которыми сталкиваются садоводы и огородники. Но не отчаивайтесь, существует несколько народных способов, которые могут помочь вам избавиться от этого нежелательного сорняка.

Как можно вывести пырей с огорода?

Мульчирование: Покройте землю вокруг растений слоем мульчи (например, соломы, опилок или скошенной травы). Это поможет задержать свет и подавить рост пырея.

Ручная выкапывание: Тщательно выкопайте пырей с помощью лопаты или садовых инструментов, стараясь удалить как можно больше корней. Будьте последовательными и повторяйте эту процедуру регулярно.

Уксус: Налейте уксус на пырей и его корни, чтобы их высушить и уничтожить. Будьте осторожны и избегайте попадания уксуса на смежные растения.

Кипяток: Поставьте большую кастрюлю с кипятком и налейте ее на пырей, чтобы его ослабить и легче удалить. Этот метод особенно полезен для борьбы с пыреем на маленьких участках.

Какая трава вытесняет пырей?

Некоторые растения могут помочь вам бороться с пыреем, вытесняя его и подавляя его рост. Вот несколько таких растений:

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Мелисса: Посадите мелиссу рядом с пыреем. Ее сильный аромат и быстрый рост помогут подавить развитие пырея. Клевер: Клевер обладает мощными корнями, которые помогают бороться с пыреем. Посадите клевер на участок, затронутый пыреем, чтобы вытеснить его. Ромашка: Ромашка является еще одним растением, которое может помочь в борьбе с пыреем. Ее сильные корни создают конкуренцию для пырея, ослабляя его рост.

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