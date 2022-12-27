Без газа и электричества: 4 способа нагреть воду подручными средствами

Нагреть или вскипятить воду можно без газа и электрочайника, но к этому нужно подготовится заранее.

Как нагреть воду без газа и электричества / pixabay.com

При длительном отсутствии электричества или газа у многих украинцев возникает проблема - они не могу не то что вскипятить, но и нагреть воду для различных нужд.

Для решения этой проблемы нужно заранее запастись всем необходимым.

Костер

Самый простой и примитивный способ не только нагреть воду, но и приготовить еду. Костер нужно разводить подальше от деревьев или сухих деревянных конструкций. Для упрощения процесса можно использовать мангал.

Туристическая горелка

При помощи маленького газового баллона и нехитрого приспособления можно не только нагреть воду, но приготовить пищу.

Газовый баллон

Лет десять назад были довольно популярными газовые баллоны, которые использовали при отсутствии централизированного газоснабжения. Сейчас существуют такие же, но размером поменьше. Их можно подключить к газовой плите.

Спиртовка

Небольшая горелка для жидкого топлива содержит сосуд для спирта с крышкой, через которую пропущен фитиль, нижний конец которого помещен в резервуар, а верхний - выступает наружу. Для приготовления чая или кофе этого устройства будет вполне достаточно.

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