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"Без двадцяти чотири" – неправильно": языковед объяснил, как указать время без русизмов

Алёна Воронина
24 мая 2023, 15:48 обновлено 24 мая, 15:48
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Многие украинцы даже не замечают, что отвечают неправильно на вопрос "Который час?".
Украинский язык, Александр Авраменко
Известный языковед Авраменко объяснил, как указать время без русизмов/ скрин

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказал, как правильно указывать время, не используя при этом русизмов.

Авраменко отметил, что много украинцев, отвечая на вопрос "Котра година?", используют конструкцию с предлогом "без". Например, "без двадцяти чотири". Однако так говорить неправильно, подчеркивает языковед.

Он отмечает, что правильно будет говорить "третя година сорок хвилин" или "двадцять хвилин до четвертої".

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"Избегайте предлога "без". Его используют как обозначение времени в русском языке", – призвал языковед.

Авраменко дал такой совет, который поможет не путаться, когда вы говорите о времени. Если большая минутная стрелка в правой части циферблата, то нужно употреблять предлоги "на" или "по" (10:15 – "п’ятнадцять хвилин на одинадцяту" або "п’ятнадцять хвилин по десятій").

Если же большая минутная стрелка уже перебежала в левую часть циферблата, то стоит использовать предлоги "за" или "до" (10:45 – "за п’ятнадцять хвилин одинадцята", "за чверть одинадцята", "чверть до одинадцятої").

Украинский язык, Александр Авраменко
Как правильно называть время/ скрин

Смотрите видео с объяснением Александра Авраменко о том, как указать время без русизмов:

Раньше Авраменко рассказал, как Украина могла потерять колоритное украинское слово"дармовыс" и еще ряд интересных слов из-за советской политики сближения языков.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

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