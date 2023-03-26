Без чего нельзя выходить на улицу 28 марта, чтобы не остаться без денег: приметы и все запреты

28 марта церковь почитает память священномученика Александра. В народе сегодняшний день еще называют Александров день.
Верили, если 28 марта застелить новое постельное белье и повесить свежее полотенце, то год пройдет без болезней.
Самое время пополнить запасы в холодильнике. Тогда в семье не будет недостатка в деньгах, и все будут сыты.
Хорошо в этот день сходить в церковь и помолиться Богоматери за здравие близких.
Также 28 марта принято было убирать в доме. Однако верили, что в этот день очень легко сглазить человека и остаться без денег, поэтому из дому без булавки на одежде не выходили.
Что нельзя делать 28 марта
Нельзя 28 марта долго смотреться в зеркало. Оно может забрать жизненные силы.
Нельзя брать в руки острые предметы, например ножи или топор. Это считается предвестником тяжкой ссоры.
Нельзя 28 марта начинать серьезные разговоры, особенно с начальством.
Нельзя выяснять отношения и ссориться с близкими.
Приметы на 28 марта
Если в этот день мороз, то всю неделю холодно будет.
Если облака быстро и высоко плывут, то к хорошей погоде.
Если туман в этот день, то к ненастному лету.
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