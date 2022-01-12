Как бокальчик вина для расслабления отразится на здоровье – ответ нутрициолога

Нутрициолог рассказала, как алкоголь влияет на организм человека / pixabay

Многие люди привыкли считать, что алкоголь – это хороший способ расслабиться после тяжелого рабочего дня, или же хорошо провести время в компании друзей.

Однако на самом деле употребление алкоголя может сильно навредить вашему организму. Алкогольные напитки не просто влияют на здоровье многих органов, но и могут привести к серьезным болезням, пишет в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Она подчеркнула, что алкоголь прежде всего пагубно влияет на пищеварительную, сердечно-сосудистую и нервную системы.

Чем алкоголь вреден для организма

1. Он пагубно влияет на сердце и стенки сосудов. Это со временем может вызвать гипертонию.

2. Плохо действует на половую систему.

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3. Поражает головной мозг – вследствие употребления алкоголя могут отмирать клетки мозга, что в свою очередь приводит к ухудшению памяти и умственной деятельности.

4. Под удар попадает пищеварительная система – алкогольные напитки поражают желудок, пищевод и кишечник. Это может привести к гастриту, а в некоторых случаях может вызвать и рак желудка.

5. Еще один удар по пищеварительной системе – алкоголь мешает перевариваться пище. Вследствие этого человек не получает достаточное количество питательных веществ, что влечет за собой целую цепочку проблем со здоровьем.

6. Алкоголь разрушает клетки поджелудочной железы – это может привести к прекращению выработки инсулина и, как следствие, к сахарному диабету.

7. Некоторые алкогольные напитки, например, вино, содержат много фруктозы. Это, в свою очередь, может привести к лишнему весу и жировому гепатозу печени.

8. Употребление алкоголя – это огромный окислительный стресс для организма.

9. Не позволяет вам избавиться от воспалительных процессов в организме.

10. Алкоголь вызывает зависимость.

Напомним, ранее ученые назвали пиво самым вредным для печени алкогольным напитком, хотя алкоголя в нем не так уж много. Ученые утверждают, что если ежедневно выпивать по два-три бокала пенного, то можно нанести серьезный вред печени.

Также сообщалось, что в Украине возрастет стоимость большинства алкогольных напитков. Новые цены стоит ждать уже с января 2022 года.