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Бессовестные и коварные: 7 имен женщин, которые любят разбивать семьи и уводить мужчин

7 ноября 2022, 17:39

Есть как минимум семь женских имен, владелицы которых очень любят уводить мужей из семей, а парней – из отношений. Главред детально разбирался в этом вопросе.

Женщины, разлучницы
7 имен женщин, которые любят разбивать семьи и уводить мужчин / https://ua.depositphotos.com

Какие имена означают разлучниц

Галина. Гали, прямо как в том бородатом анекдоте, очень балованные. И, если им понравится мужчина, то никакие его браки/отношения их не остановят. Плюс Галины считают, что лучше всего взрослые мужчины, у которых большой опыт жизни за душой. И охотятся на них повсюду.

Наталья. Наташи тоже в известной степени подвержены "комплексу Электры". И их глаза часто любовно увлажняются при виде седовласых или лысых мужчин. И при этом Наташи вроде бы искренне верят во всепобеждающую любовь. И она обязана четко справиться с любыми препятствиями - в первую очередь, со штампом в паспорте. То есть отбивать чужого мужа они могут не по причине своей развратной натуры, а всего лишь в попытке добыть себе счастье.

Вера. Верочки – девушки, как правило, четкие и мощные. Они отнюдь не склонные переживать о чувствах других – поскольку, если ей кто-то сильно понравился, то он точно должен принадлежать исключительно ей. И она считает, что обязана сделать все возможное, чтобы добыть себе желанного мужчину. Пусть он даже и женат.

Юлия. Недаром есть поговорка: "Ночь на Юле полна соблазнов". Эти девушки обычно живут по принципу "лови момент". И отнюдь не склонны долго думать по поводу того, какие последствия будет иметь их роман с женатым мужчиной. И очень часто Юлии предпочитают сплести пару-тройку интриг и хитрых планов – для того, чтобы заполучить хорошего мужчину.

Екатерина. Кати желают всегда иметь только самых лучших самцов. И уж если их жадный взгляд и падает на каком-то конкретном мужчине, то все – они думают, что судьба того уже решена раз и навсегда. И без разницы, есть ли у него жена или подруга. Но, выходит, что, как правило, Кати применяют принцип "поматросить и бросить" (до тех пор, пока им интересная такая игра с мужчинами). Так что тем лучше всего обходить таких самок десятой дорогой.

Алла. У Аллочек основная проблема - эгоизм. И потому-то, если нынешний мужчина не соответствует ее высоким стандартам, то она легко будет искать себе другого. Не думая, в принципе, о том, женат ли он и состоит и в каких-то длительных отношениях. Большинством Алл управляет чисто спортивный интерес и большое желание показать собственное превосходство – и больше, собственно, ничего.

Яна. Яны – не только умницы и красавицы. Но и девушки, чудесно разбирающиеся в мужской психологии. Им крайне необходимо, чтобы ими восхищались, дарили дорогие подарки и делали комплименты.

И именно такая манера поведения становится отлично видимой для всех мужчин. И вот поэтому они-то и начинают проявлять к ней пристальное внимание. А если Яна даже и заметит четкое внимание к собственной персоне, то как раз и может вполне ответить взаимностью (ничуть не думая о возможных последствиях).

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