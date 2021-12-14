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"Беспрецедентная угроза": Кличко рассказал, как Киев готовится к нападению РФ

14 декабря 2021, 20:20
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Кличко напомнил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях находятся 100 тысяч российских солдат.

Кличко
Киев готовится к возможной агрессии России - Кличко / УНИАН

Столица вовсю готовится к режиму чрезвычайной ситуации из-за угрозы военного вторжения России.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Германию разблокировать поставки оборонного оружия Украине, сообщает издание Bild.

"В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я как мэр организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов", — сообщил киевский мэр.

Кличко напомнил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях находятся 100 тысяч российских солдат.

"Это беспрецедентная угроза. Существуют разные сценарии нападения российской армии на Украину, и мы должны быть готовы ко всем из них", — подчеркнул Кличко.

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Кроме того, мэр столицы призвал Германию разблокировать поставки оборонительного оружия Украине.

"Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение НАТО по поставке оборонного оружия Украине! Новое правительство Германии должно понять, что помощь нашей стране еще никогда не была столь важна", — заявил Кличко.

Переговоры по Донбассу

Военный конфликт России и Украины длится с весны 2014 года, когда российские войска оккупировали Крым и Донбасс. Москва не признает себя стороной вооруженной конфронтации и утверждает, что в Украине, дескать, идет "гражданская война" и считает себя якобы "посредником в конфликте Киева и "ЛДНР".

Осенью состоялись переговоры при участии президента Украины Зеленского, канцлера ФРГ Меркель и главы Франции Макрона, а также диалог Меркель и Макрона с президентом РФ Путиным. Стороны пытались договориться о новом саммите в нормандском формате по Донбассу. Строились планы по проведению встречи на уровне глав МИД, но мероприятие не состоялось.

В Германии и Франции даже анонсировали проведение встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, однако в итоге переговоров не было.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что вопрос проведения саммита "Нормандии" под большим вопросом. Государствам не удается договориться ни по встрече лидеров, ни о переговорах министров иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский считает, что к прогрессу в переговорном процессе по Донбассу может привести подключение к диалогу США. Другой вариант – прямые переговоры Зеленского и Путина. Причем на Западе поддерживают дискуссию Киева и Москвы.

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