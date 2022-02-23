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Белые пятна на обуви - не проблема: 5 способов, чтобы избавится от солевых разводов

23 февраля 2022, 05:10
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Большинство "ингредиентов" есть в каждом доме.

Как очистить обувь от солевых разводов / коллаж Главред

Приходя домой в слякоть или дождевую погоду мы обнаруживаем на своей обуви белые неприятные пятна.

Профессиональные чистящие средства или резиновые щетки помогут удалить остатки соли с обуви, но есть и альтернатива.

Как обезопасить свою обувь от белых пятен

Перед выходом на улицу нанесите гидроизоляционные составы не свою обувь - особенно важны они в холодную, снежную и дождливую погоду, так как защищают материал от негативных факторов. В противном случае рано или поздно придется искать решение, как убрать соль с обуви.

Как быстро убрать солевые разводы с обуви с помощью подручных средств

Тщательно вымойте обувь теплой водой. После этого дайте обуви высохнуть (ни в коем случае не возле батареи или других нагревательных приборов). Потом обработайте обувь кремом. Дайте ему около двух часов впитаться, и протрите поверхность мягкой тканью.

Можно протереть солевые пятна раствором, приготовленным на основе уксуса и воды. Возьмите две части воды и одну часть уксуса, промокните в нем мягкую тряпочку и протрите выступившие солевые разводы. Дождитесь высыхания и натрите обувь кремом.

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Читайте такжеКак очистить и восстановить замшу в домашних условияхНашатырь – еще один помощник в борьбе с пятнами соли. Сухую обувь протрите, смоченной в нашатырном спирте тряпочкой. После обработки не забудьте смазать обувным кремом.

Касторовое масло и рыбий жир придут на помощь в случае сильных загрязнений. Смешайте их в соотношении 1:3, поставьте на водяную баню. Когда смесь станет однородной, немного остудите и тщательно смажьте места разводов. Через несколько часов они должны полностью исчезнуть.

Если есть возможность достать свиное сало, но не магазинное, а свежее, то натрите им сапоги (в том месте, где выступила соль), а потом отполируйте.

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Автор: Сергей Кущ
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обувь лайфхак
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