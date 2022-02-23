Белые пятна на обуви - не проблема: 5 способов, чтобы избавится от солевых разводов

Большинство "ингредиентов" есть в каждом доме.
Приходя домой в слякоть или дождевую погоду мы обнаруживаем на своей обуви белые неприятные пятна.
Профессиональные чистящие средства или резиновые щетки помогут удалить остатки соли с обуви, но есть и альтернатива.
Как обезопасить свою обувь от белых пятен
Перед выходом на улицу нанесите гидроизоляционные составы не свою обувь - особенно важны они в холодную, снежную и дождливую погоду, так как защищают материал от негативных факторов. В противном случае рано или поздно придется искать решение, как убрать соль с обуви.
Как быстро убрать солевые разводы с обуви с помощью подручных средств
Тщательно вымойте обувь теплой водой. После этого дайте обуви высохнуть (ни в коем случае не возле батареи или других нагревательных приборов). Потом обработайте обувь кремом. Дайте ему около двух часов впитаться, и протрите поверхность мягкой тканью.
Можно протереть солевые пятна раствором, приготовленным на основе уксуса и воды. Возьмите две части воды и одну часть уксуса, промокните в нем мягкую тряпочку и протрите выступившие солевые разводы. Дождитесь высыхания и натрите обувь кремом.
Читайте такжеКак очистить и восстановить замшу в домашних условияхНашатырь – еще один помощник в борьбе с пятнами соли. Сухую обувь протрите, смоченной в нашатырном спирте тряпочкой. После обработки не забудьте смазать обувным кремом.
Касторовое масло и рыбий жир придут на помощь в случае сильных загрязнений. Смешайте их в соотношении 1:3, поставьте на водяную баню. Когда смесь станет однородной, немного остудите и тщательно смажьте места разводов. Через несколько часов они должны полностью исчезнуть.
Если есть возможность достать свиное сало, но не магазинное, а свежее, то натрите им сапоги (в том месте, где выступила соль), а потом отполируйте.
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