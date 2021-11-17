Bellingcat обнародовала первую часть расследования о "вагнеровцах"

Обнародована первая часть расследования о "вагнеровцах" / КГБ Беларуси

Сегодня Bellingcat и The Insider обнародовали первую часть расследования об спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Bellingcat при участии The Insider целый год вели расследование операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, работавшим под видом охранной компании при "Роснефти", удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине.

"В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях", — говорится в описании.

Журналисты выяснили, что разведка Украины изучала "вагнеровцев" с 2014 года. За несколько лет она узнала об их методах вербовки, взаимодействии с ФСБ и ГРУ и ротации между ЧВК.

Сначала идея заключалась в том, чтобы выманить несколько человек на территорию Венгрии, а там их бы уже задержали, экстрадировали в Украину, чтобы судить.

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Вербовкой наемников должна была заниматься специально созданная группа из сотрудников спецслужб. Для реализации задумки спецслужбам понадобилась частная военная компания, а также убедительный куратор проекта, который изображал бы представителя российских спецслужб.

В результате приняли решение использовать реальную российскую ЧВК с названием "МАР", которая прекратила работу до начала операции. После этого спецслужба подготовила для ЧВК Вагнера небоевую задачу — охрану нефтяных объектов "Роснефти" на Ближнем Востоке.

Спецслужба начала вербовку "вагнеровцев", разместив объявление по набору в ЧВК. Планировалось, что самолет, в котором будут лететь " вагнеровцы", посадят в Украине, и это была самая важная часть операции.

Для перелета выбрали маршрут из Минска в Стамбул. Он был самым удобным, так как находился бы в украинском воздушном пространстве около 28 минут. Планировалось, что самолет посадят либо из-за того, что одному из пассажиров станет плохо, либо из-за угрозы взрыва бомбы на борту.

Лидер всей группы с позывным "Шаман" до вылета создал групповой чат в WhatsАpp. В нем должны были общаться 34 наемника. "Шаман" поручил членам группы собраться на центральном автовокзале Москвы в 8:00 24 июля, откуда автобусом их должны были доставить в Минск. Вечером автобус с "вагнеровцами" успешно преодолел границу Беларуси и направился в сторону аэропорта.

Продолжение Bellingcat обещает опубликовать во второй части расследования.

Напомним, 29 июля белорусские правоохранители сделали заявление о задержании на территории Беларуси группы боевиков частной военной компании Вагнера. Их обвинили в попытке дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в стране.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера.

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