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Беленюк расплакался и сделал признание после победы на Олимпиаде-2020 в Токио

4 августа 2021, 15:35

После своей победы Беленюк признался, что еще за три недели до старта не знал, выступит ли на Играх.

Жан Беленюк расплакался после победы в Токио / скриншот

Украинский борец Жан Беленюк сегодня стал олимпийским чемпионом в Токио. После своей победы Беленюк признался, что еще за три недели до старта не знал, выступит ли на Играх.

Жан со слезами на глазах поблагодарил Украину за поддержку.

"Спасибо всем. Потому что было действительно очень тяжело. Я извиняюсь за слезы, но это очень приятные чувства. Так сложилось, что этот путь, а особенно его концовка, был очень сложным. Я очень тяжело тренировался, но за три недели до Олимпиады я не знав, буду ли принимать участие. Только вера моего тренера позволила реализовать мою мечту. Спасибо всем за поддержку. Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", – сказал Беленюк в эфире UA:Перший.

Напомним, в финале соревнований в весовой категории до 87 килограмм наш соотечественник был сильнее венгра Виктора Лоринца – 5:1.

До этого украинец расправился с соперниками из Сербии, Алжира и Хорватии.

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Олимпиада-2020 Жан Беленюк
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