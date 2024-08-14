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Беларусь развалится вслед за ней: Кочетков о панике Лукашенко в отношении РФ

Даяна Швец
14 августа 2024, 10:59
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После начала операции на Курщине Лукашенко поддался паническим настроениям и заговорил о падении РФ. Это далеко не новая "зрадолюбивая" риторика Минска.
Кочетков прокомментировал слова Лукашенко о крахе РФ
Кочетков прокомментировал слова Лукашенко о крахе РФ / Колаж: Главред, фото: Фейсбук Александра Кочеткова, фото ua.depositphotos.com

На заседании Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ Александр Лукашенко заявил, что крах России затронет и все остальные государства СНГ. По его словам, Россия может рухнуть, и тогда все эти страны будут втянуты в эту воронку.

Политический аналитик Александр Кочетков объяснил Главреду, действительно ли курская операция показала слабость России и стала очевидной для ее союзников.

"Лукашенко не впервые говорит об этом. С начала российского вторжения на съездах стран СНГ и членов ОДКБ Лукашенко постоянно повторяет, что, если Россия потерпит поражение и падет, все эти страны ждут возмущения, в частности, "цветные революции", а все те элиты, которые сейчас у власти в этих странах, руководить не будут", - заявляет аналитик.

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Политический аналитик обращает внимание, что Лукашенко прямо говорит, что они управляют своими странами исключительно потому, что есть Путин, потому что он является основой тоталитаризма и диктатуры.

Кочетков объясняет, что поэтому, мол, если в России что-то произойдет, то и в каждой из этих стран будет беда.

армия беларуси инфографика
Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Также политический аналитик Александр Кочетков считает важным моментом то, что Лукашенко сейчас довольно успешно проводит замену одной диктатуры в качестве "крыши" на другую - он пытается найти общий язык с Китаем.

"Поэтому Лукашенко просто говорит публично приятные для Путина вещи, а на самом деле в этом направлении он ничего не делает. Он только рассказывает о каких-то маневрах, каких-то якобы сбитых украинских беспилотниках, хотя ни одного пуска с нашей стороны на территорию Беларуси не происходило. Но Лукашенко докладывает, что все было сбито. Не знаю, возможно, белорусы картошкой швыряли по ним, потому что ПВО Беларуси не была задействована для противодействия этим мифическим беспилотникам", - заключает аналитик Александр Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Ситуация на границе с Беларусью - что известно

Недавно по сети начала распространяться информация о том, что Беларусь стягивает войска к границам Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО заявил, что перемещение оружия из Беларуси к границе с Украиной является попыткой помочь российскому диктатору Путину и отвлечь внимание украинского командования на это направление.

В ГПСУ также сделали заявление о переброске войск к границе. Представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко успокоил, что наращивания военной техники и личного состава белорусской армии у границы с Украиной пока нет. Заявления о переброске ракетных систем "Искандер" и "Полонез", как отмечает ГПСУ - это подыгрывание России.

А вот руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что, когда Лукашенко заговорил о развале СНГ на фоне боев в Курске, он приготовил для себя запасной вариант в случае краха РФ.

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