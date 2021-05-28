Беларусь нашла способ отомстить Украине: бензин А-95 грозит стать дефицитом

Беларуский А-95 занимает 50% украинского рынка данной марки.
Появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. При этом СМИ сообщают, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются, а датой приостановки называют июнь.
Так, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил в Facebook, что белорусы поставки закрыли – и теперь топливо в Украину придется доставлять морем.
"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну", – заявил эксперт.
В то же время он уточнил, что переговоры еще продолжаются.
"Я так понимаю, консультации еще идут. Но задача стоит нестандартная – найти 50 тыс. тонн "пятого" [А-95]. Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", – добавил он.
В свою очередь LIGA.net пишет, что продажи по долгосрочным договорам пока что продолжаются – а вот спотовые продажи (то есть сделки, которые оплачиваются очень быстро – в срок не дольше двух дней) уже остановлены.
"По споту не продаем неделю, только по долгосрочным договорам", – заявили в ЗАО "Белорусская нефтяная компания".
То есть дефицит бензина А-95 в Украине может начаться уже в июне. Ведь, по данным группы А-95, беларуский А-95 занимает 50% украинского рынка данной марки (55 000 тонн).
Противостояние Украины и Беларуси: новости
- Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
- Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.
- Позднее стало известно, что Украина закрывает свое небо для самолетов Беларуси с 29 мая. Самолеты, которые зарегистрированы в реестрах Беларуси, не только не смогут садиться в аэропортах Украины, но и пролетать над ее территорией транзитом.