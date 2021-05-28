Беларусь нашла способ отомстить Украине: бензин А-95 грозит стать дефицитом

Беларусь приостанавливает поставки бензин А-95 в Украину / pixabay

Появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. При этом СМИ сообщают, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются, а датой приостановки называют июнь.

Так, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил в Facebook, что белорусы поставки закрыли – и теперь топливо в Украину придется доставлять морем.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну", – заявил эксперт.

В то же время он уточнил, что переговоры еще продолжаются.

"Я так понимаю, консультации еще идут. Но задача стоит нестандартная – найти 50 тыс. тонн "пятого" [А-95]. Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", – добавил он.

В свою очередь LIGA.net пишет, что продажи по долгосрочным договорам пока что продолжаются – а вот спотовые продажи (то есть сделки, которые оплачиваются очень быстро – в срок не дольше двух дней) уже остановлены.

"По споту не продаем неделю, только по долгосрочным договорам", – заявили в ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

То есть дефицит бензина А-95 в Украине может начаться уже в июне. Ведь, по данным группы А-95, беларуский А-95 занимает 50% украинского рынка данной марки (55 000 тонн).

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