Беда притянется магнитом: когда нельзя мыть окна

Хорошо вымытые прозрачные окна придадут помещению особую чистоту. Но сияющая чистота окон не появляется сама по себе – для этого нужно приложить усилия и хорошо постараться.
Однако оказывается, что даже в такой задаче, как мытье окон, есть ряд предостережений. Так, согласно приметам, есть дни и части суток, когда лучше не браться за такую работу, иначе есть риск навлечь беду.
Когда нельзя мыть окна
Наши предки верили, что нельзя мыть окна вечером и ночью. Лучше начинать их мыть утром, чтобы успеть завершить эту работу к обеду. Согласно приметам, если эта задача будет завершена к обеду, то семье на долгое время гарантировано тепло и уют дома. Если же мыть окна вечером или ночью, то есть риск "вымыть" из дома здоровье и достаток, а также призвать нечисть.
Также многие не знают, можно ли мыть окна в дождь. Приметы говорят, что не стоит это делать, чтобы не призвать несчастья или болезни в дом. Лучше перенести уборку на другое время.
Кроме этого, нельзя мыть окна за три дня до Пасхи и на сам праздник – лучше выполнить эту задачу заранее. Такой запрет распространяется также на воскресный день и вторую половину субботы.
Во время мытья окон можно капнуть в воду несколько капель святой воды – это поможет избавиться от ссор дома, а жилье будет уютным и спокойным, ведь всякая нечисть будет обходить его стороной.
В каком месяце лучше всего мыть окна
Опытные хозяйки советуют очищать стекло на окнах по крайней мере дважды в год – весной и осенью. Весной это лучше делать в апреле, когда снег уже сойдет полностью. Ведь если на крыше еще будет оставаться снег или сосульки, то во время растаивания они могут испортить результат ваших усилий.
Осенью лучше мыть окна в конце октября, чтобы успеть до того, как выпадет первый снег.
В какую погоду мыть окна
О том, что не стоит мыть окна в дождь, мы уже упоминали. И такое правило опирается не только на приметы, но и на обычную логику – под дождем мыть окна неудобно, к тому же еще и будет трудно вытереть их насухо и увидеть, достаточно ли они вымылись.
Мыть окна в солнце или сильный ветер тоже не стоит, ведь тогда они будут очень быстро высыхать и на них могут появиться разводы.
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