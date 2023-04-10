Беда притянется магнитом: когда нельзя мыть окна

Есть дни и части суток, когда лучше не браться за эту задачу, чтобы не навлечь проблемы на себя и свою семью.

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Когда нельзя мыть окна/ Instagram chystovhati, ua.depositphotos.com

Хорошо вымытые прозрачные окна придадут помещению особую чистоту. Но сияющая чистота окон не появляется сама по себе – для этого нужно приложить усилия и хорошо постараться.

Однако оказывается, что даже в такой задаче, как мытье окон, есть ряд предостережений. Так, согласно приметам, есть дни и части суток, когда лучше не браться за такую работу, иначе есть риск навлечь беду.

Когда нельзя мыть окна

Наши предки верили, что нельзя мыть окна вечером и ночью. Лучше начинать их мыть утром, чтобы успеть завершить эту работу к обеду. Согласно приметам, если эта задача будет завершена к обеду, то семье на долгое время гарантировано тепло и уют дома. Если же мыть окна вечером или ночью, то есть риск "вымыть" из дома здоровье и достаток, а также призвать нечисть.

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Также многие не знают, можно ли мыть окна в дождь. Приметы говорят, что не стоит это делать, чтобы не призвать несчастья или болезни в дом. Лучше перенести уборку на другое время.

Кроме этого, нельзя мыть окна за три дня до Пасхи и на сам праздник – лучше выполнить эту задачу заранее. Такой запрет распространяется также на воскресный день и вторую половину субботы.

Во время мытья окон можно капнуть в воду несколько капель святой воды – это поможет избавиться от ссор дома, а жилье будет уютным и спокойным, ведь всякая нечисть будет обходить его стороной.

В каком месяце лучше всего мыть окна

Опытные хозяйки советуют очищать стекло на окнах по крайней мере дважды в год – весной и осенью. Весной это лучше делать в апреле, когда снег уже сойдет полностью. Ведь если на крыше еще будет оставаться снег или сосульки, то во время растаивания они могут испортить результат ваших усилий.

Осенью лучше мыть окна в конце октября, чтобы успеть до того, как выпадет первый снег.

В какую погоду мыть окна

О том, что не стоит мыть окна в дождь, мы уже упоминали. И такое правило опирается не только на приметы, но и на обычную логику – под дождем мыть окна неудобно, к тому же еще и будет трудно вытереть их насухо и увидеть, достаточно ли они вымылись.

Мыть окна в солнце или сильный ветер тоже не стоит, ведь тогда они будут очень быстро высыхать и на них могут появиться разводы.

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